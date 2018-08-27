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сегодня, 20:23 5

Молодые педагоги Амурской области объединятся в ассоциацию

Молодые педагоги Амурской области объединятся в ассоциацию
Фото: правительство Амурской области

В Амурской области предложили создать ассоциацию молодых педагогов и наставников. Инициаторы ее создания, учителя-активисты, считают, что объединение поможет обсуждать на региональном уровне инициативы, идеи и насущные проблемы современной школы.

Идею создания ассоциации молодых педагогов и наставников в Амурской области поддержал временно исполняющий губернатора Приамурья Василий Орлов. Во встрече, состоявшейся в рамках дискуссионной площадки «Диалог на равных», приняли участие зампред правительства Андрей Плутенко и исполняющая обязанности министра образования и науки области Светлана Яковлева.

«Ассоциацию, естественно, поддерживаю. Сегодня очень быстро развиваются технологии, поэтому необходимо, чтобы в системе подготовки кадров было как можно больше молодых педагогов. Это все-таки другой взгляд на жизнь, другой уровень цифровизации, принципиально другая ментальность. Поэтому, конечно, здесь нужно делать ставку на молодежь. Но нужны и педагоги более взрослого возраста, старших поколений. Для этого на федеральном уровне разработана, на мой взгляд, очень удачная программа. Так вышло, что недавно по роду своей прошлой деятельности я участвовал в форуме "Наставники". Это как раз тот способ, который позволит использовать опыт старшего поколения и совместить его с новым взглядом на профессию и современные проблемы», – прокомментировал Василий Орлов.

В рамках формата «вопрос-ответ» рассмотрены меры поддержки молодых учителей, цифровизация, профориентация, подготовка кадров и другие. «В школьном образовании, на мой взгляд, очень важно своевременно задействовать методику профориентации. У региона сейчас есть очень удачная возможность использовать потенциал инвесторов – получить новые методики подготовки кадров», – отметил Василий Александрович.

Кроме того, на встрече говорили о цифровизации образования. Как пояснил зампред правительства Андрей Плутенко, в школах необходимо развивать цифровую инфраструктуру: «Мы работаем с крупными интернет-провайдерами по этому вопросу. Сегодня из 293-х школ в 135-ти плохой интернет. Будем работать. Уже по 52-м школам есть понимание, что и как необходимо делать».

Молодые педагоги предложили шире задействовать школьные спортплощадки, в том числе во время каникул, а также обсудили обсудили социальные меры поддержки молодых специалистов. Василий Орлов подчеркнул, что все идеи можно обсуждать и на заседаниях общественных советов, которые созданы при каждом министерстве в правительстве Амурской области, и пригласил участвовать в них сегодняшних собеседников «Диалога на равных».

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#областная власть #образование


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Комментарии
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  • серый кузя

    серый кузя
    3 часа назад

    А ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ НОВАЯ АССОЦМАЦИЯ ОТ УЖЕ ИМЕЮЩЕЙСЯ? СТАРО И НЕИНТЕРЕСНО. ОЧЕРЕДНАЯ ПРОФОНАЦИЯ.

  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    1 час назад

    Дешёвый пиар перед выборами! Грязные технологии, а учителя зря ведутся на всё это, а может их принуждают участвовать в этом театре одного актёра.

  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    57 минут назад

    Давно пора в нашем области создать шикарный Интернет-журнал или интернет-газету - "Амурское образование", где могла бы быть самая широкая информация, письма читателей, дискуссии, форумы и многое-многое другое... Слабо это сделать Министерству образования и науки или, напротив, есть в планах?

    Кстати, хочу обратить внимание, что в будущем году будет 160-летие народного образования в Амурской области - от первых школ в амурских казачьих станицах (1859 г.). Встретим достойно юбилейный год Народного образования в Приамурье - 160-летие с его начала!!!

  • мимо шел

    мимо шел
    41 минута назад



    Молодые педагоги Амурской области объединятся в ассоциацию



    Шта??? Какие нафиг молодые педагоги? Те, что учатся по нынешним образовательным программам?

    Нет того уже запаса ресурса образовательных кадров, что был в 80-х. Это была классическая школа советского образования: не умеешь, вдолбим в башку что "бАльшой" пишется через "О". И т.д.

    Сейчас ЕГЭ. БольшЕй профанации школьного образования с 1989 г. я не наблюдал. Но она прогрессирует. С 1 сентября в МСК и СПБ в начальной школе как обязательный предмет решили ввести ... ШАХМАТЫ!... Прогресс этой идеи пока не знаю, но, её никто пока не отменил.

    Встретим достойно юбилей ликвидации народного образования в Российской Федерации!

  • vasminov

    vasminov
    4 минуты назад

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