В Благовещенске обсудят проблемы бездомных животных

Фото: a.kras.cc

6 сентября в Благовещенске состоится зоофорум «Амур». Он проводится в рамках президентского гранта и призван обратить внимание общества на проблему безнадзорных животных в Амурской области.

Форум состоится в четверг, 6 сентября, с 9 до 18 часов в главном корпусе Дальневосточного государственного аграрного университета по адресу: Благовещенск, улица Политехническая, 86. Участники мероприятия обсудят проблемы гуманной регуляции численности бездомных животных, разработают предложения в нормативно-правовую базу и наметят пути сотрудничества и взаимодействия в сфере защиты животных.

Также интересующиеся узнают о тенденциях развития негосударственных приютов для безнадзорных животных, познакомятся с опытом работы российских и зарубежных приютов, узнают о современных методах лечения различных болезней домашних животных. Главная цель зоофорума – формирование в обществе гуманного отношения к домашним и бездомным животным.

В ДальГАУ проведут выставку-презентацию деятельности зоосообществ, клубов собаководства Амурской области, представителей зооиндустрии, профильных учебных учреждений, а также благотворительную ярмарку и выставку художественных и фоторабот. Посетителям представят многофункциональный центр «Территория спасения».

Зоофорум «Амур» проводится при поддержке правительства Амурской области, Общественной палаты, управления ветеринарии и племенного животноводства, ДальГАУ, Амурского аграрного колледжа и других социально значимых организаций. Организатором мероприятия является общественная организация любителей животных Благовещенска «Остров спасения».

К участию в дискуссии приглашены представители властей региона, некоммерческие и зоозащитные организации, сотрудники зооиндустрии и ветеринарных клиник – всего больше 200 человек.

В преддверии зоофорума «Амур» амурский филиал Почты России проводит акцию по приему корма, лекарств и других необходимых вещей для животных приюта «Остров спасения». До 6 сентября сотрудники Почты России будут принимать от людей, неравнодушных к судьбам бездомных собак и кошек корм, лекарства и антипаразитарные препараты, а также чистящие и дезинфицирующие средства для уборки помещений.

При этом каждый участник благотворительной акции получит уникальную открытку Почты России с изображением питомца приюта и историей его спасения. 6 сентября эти открытки можно бесплатно отправить в любую точку России.