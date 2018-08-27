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27августа
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сегодня, 19:42 6

У амурчанина изъяли около 800 кустов мака (видео)

У амурчанина изъяли около 800 кустов мака (видео)
Фото: www.kurer-sreda.ru

В одном из сел Ивановского района Амурской области полицейские обнаружили мак в огороде возле дома. Как установили правоохранители, около 800 кустов наркосодержащего растения культивировал хозяин дома, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

Согласно заключению эксперта УМВД России по Амурской области, изъятый мак содержат наркотическое средство морфин. В отношении огородника возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Как отмечают в амурском управлении МВД, раннее обвиняемый привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Предварительно установлено, что он выращивал мак, чтобы в дальнейшем изготовить из него наркотики, якобы для личного потребления.

В соответствии с действующим законодательством, за совершение такого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

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#закон #криминал #происшествия


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Комментарии
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  • zheka_z

    zheka_z
    3 часа назад

    8лет надо дать,по максимуму коль ни хера не понимает

  • Хмык

    Хмык
    3 часа назад

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    Антонова тоже на 8 лет закрыли?

  • Хмык

    Хмык
    3 часа назад

    vertex

    Антонова тоже на 8 лет закрыли?



    Не, просто вспомнилось.



    Еще вспомнились "Красные маки Иссык-Куля". И красные маки Казахского мелкосопочника



  • Myxira

    Myxira
    3 часа назад

    Хмык

    И красные маки Казахского мелкосопочника




    Красота невероятная: по свежей зелени россыпь алых маков

  • vasminov

    vasminov
    3 минуты назад

    Хотите прокачать свое тело, сделать его красивым как у спортсменов ?

    Знакомый рассказал как подкачать тело не ходя в тренажерку и не сидя на изнурительных диетах,поверьте это самый инновационный способ. вот мой результат за две недели --- http://miblog.2sms.ru

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