У амурчанина изъяли около 800 кустов мака (видео)

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В одном из сел Ивановского района Амурской области полицейские обнаружили мак в огороде возле дома. Как установили правоохранители, около 800 кустов наркосодержащего растения культивировал хозяин дома, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

Согласно заключению эксперта УМВД России по Амурской области, изъятый мак содержат наркотическое средство морфин. В отношении огородника возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Как отмечают в амурском управлении МВД, раннее обвиняемый привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Предварительно установлено, что он выращивал мак, чтобы в дальнейшем изготовить из него наркотики, якобы для личного потребления.

В соответствии с действующим законодательством, за совершение такого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.