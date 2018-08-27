ВРИО ГУБЕРНАТОРА ПРИАМУРЬЯ ПРИВЕТСТВОВАЛ УЧАСТНИКОВ ТУРФОРУМА НА РУССКОМ И КИТАЙСКОМ ЯЗЫКАХ )

В поселке Новобурейский провели настоящий праздник. Здесь стартовал масштабный международный туристический форум Amur Travel. К нему готовились несколько месяцев. Авиаторы, путешественники, байкеры, велосипедисты, экстремалы и все поклонники активного образа жизни прибывали из разных регионов России. Желающих размещали в гостиницах. А те, кто хотел испытать настоящее воссоединение с природой, поставили палатки. Специально для поселка установили карту-схему. На ней можно найти все достопримечательности.

Неподалеку от поселка располагается палаточный лагерь. Сюда приезжают люди полюбоваться природой Бурейского района. Всего на площадке около 20 палаток. В одной из них разместилась семья из четырех человек. Неподалеку находится палаточная кухня, где люди готовят еду.

Благовещенка Елена Мурыгина приехала с мужем и двумя детьми. Рассказывает, что нисколько не жалеет, что заселились в палатку. Ведь в такие путешествия отправляются уже не в первый раз. «Для туриста гостиница – это звучит дико. Потому что палатки – это романтика, звездное небо, луна, красота! А в гостинице этого не увидишь. А здесь выглянул – и вот оно все перед тобой, свежий воздух, комары», – объясняет турист Елена Мурыгина.

На главной пощади поселка развернулась ярмарка. Здесь продавали в том числе и уникальные вещи. «Реализуют разную продукцию, изделия, некоторые из них сделаны своими руками. Например, кукла-пакетница – в нашем детском доме это хит продаж. У каждой женщины на кухне копятся пакеты. А их можно хранить аккуратно и красиво: пакеты убираются в карманчик. Чем больше пакетов, тем пухлее эта красавица», – рассказывает инструктор по труду Новорайчихинского центра адаптации выпускников «Маяк» Светлана Козырева.

Гостей турфорума приветствовал временно исполняющий обязанности губернатора Амурской области Василий Орлов. По традиции, приветствие в исполнении Василия Александровича прозвучало на двух языках – русском и китайском. «Дорогие друзья, мы сегодня открываем первый амурский туристический форум. Амурская область обладает очень хорошим туристическим потенциалом. Я уверен, что нам предстоит этот потенциал реализовать», – сказал Василий Орлов.

Форум проходил четыре дня – с 23 по 26 августа. Центром туризма Амурской области поселок Новобурейский выбран неслучайно: он расположен в 200 километрах от областной столицы, недалеко проходит федеральная трасса. В будущем место сбора туристов будут менять, ведь интересных мест в Приамурье много. По словам организаторов, туризм в регионе набирает обороты и сейчас главное – не останавливать это развитие.