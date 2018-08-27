В Тамбовке отметили праздник урожая

В Тамбовке в честь 145-го дня рождения села отметили праздник урожая. 30 участников из 11 сельсоветов привезли на ярмарку выращенный урожай и приготовленные из него продукты.

Поздравить сельчан и гостей Тамбовки с праздником приехал временно исполняющий обязанности губернатора Амурской области Василий Орлов. Гостей встречали хлебом-солью, развлекали песнями, частушками и игрой на баяне. На прилавках представили фрукты, ягоды, мед, хлебобулочные изделия, молочные и мясные продукты. Также в рамках ярмарки провели смотр отечественной сельскохозяйственной техники.

«Все производители сельскохозяйственной техники в течение года проводят такие смотрины, на которые приезжают производители с российских заводов. Они показывают образцы новой техники. Отечественные предприятия очень сильно подтянулись, а раньше был большой разрыв между импортной и отечественной техникой», – отмечает министр сельского хозяйства Амурской области Олег Турков.

Среди участников праздника урожая провели конкурс на лучшее оформление и разнообразие продукции. В рамках ярмарки на площадке перед стадионом прошел смотр-конкурс «Шашлычный фейеверк», в котором приняли участие четыре индивидуальных предпринимателя Тамбовского района, сообщает правительство Амурской области.