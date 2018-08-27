В Благовещенске лошадей накормили арбузами, а потом разукрасили красками

В субботу, 25 августа, в конноспортивном клубе « Аллюр» отметили День почитания лошади. С утра всех лошадей искупали, причесали и украсили цветами. Затем для них устроили целый праздник с танцами и песнями. На нем животных накормили досыта арбузами, яблоками, морковью и огурцами.

День почитания лошади крестьяне на Руси отмечали в День святых Флора и Лавра – покровителей лошадей. На празднике в «Аллюре» в этот день для животных пели и сами воспитанники клуба, и приглашенный Амурский народный хор.

Затем все гости праздника смогли покормить лошадей вкусностями, а также вплести им яркие ленты в хвосты и гривы.

Ребята конного лагеря провели веселую эстафету с конкуром, где вместо лошадей они сами преодолевали препятствия, на себе перевозили мешки и показывали мастерство управления тележкой. В рамках мероприятия была организована выставка рисунков с изображением лошадей, которые принесли с собой гости праздника.

Самые активные гости постреляли из лука и поучаствовали в квесте по поиску серебряной и золотой подков, в результате которого два счастливчика стали обладателями настоящих подков, которые непременно принесут им удачу.

В завершение мероприятия лошадей разукрасили яркими красками, и все с удовольствием сделали необычные селфи, рассказали в клубе «Аллюр».