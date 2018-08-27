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27августа
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сегодня, 17:57 0

В благовещенском парке Дружбы сделали основную часть ремонта

В благовещенском парке Дружбы сделали основную часть ремонта

В благовещенском парке Дружбы завершена основная часть ремонтных работ. Строителям осталось отремонтировать мостик, установить освещение и озеленить территорию.

Выполнение работ по программе «Формирование комфортной городской среды» проверили жители микрорайона и мэр Благовещенска Валентина Калита. В выезде приняли участие представители городского управления капитального строительства, а также подрядной организации.

Как сообщает администрация Благовещенска, в парке Дружбы сделали пандус с ограждением, очистили канал, отремонтировали лестницу центрального входа, беседку, комплекс «Китайская стена», обустроили спортивную площадку и северный вход. Работы должны закончиться 31 октября.

«Основной комплекс работ уже завершен, но подрядчику до 31 октября еще предстоит смонтировать 180 элементов освещения, закончить ремонт моста, а также высадить саженцы деревьев и кустарников, – рассказала Валентина Сергеевна. – Нам важно, чтобы все работы были выполнены в срок и качественно, ведь это по праву народный проект, территорию для благоустройства определяли сами горожане, и сейчас мы совместно с жителями контролируем реализацию проекта на каждом этапе».

Молодежь уже оценила новую спортивную площадку, расположенную в северной части парка, а взрослые горожане с удовольствием занимаются скандинавской ходьбой по дорожкам парка Дружбы.

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#городская власть #отдых #строительство


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