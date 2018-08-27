В Приамурье проведут повторный конкурс по предоставлению субсидий предпринимателям

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27 августа в Благовещенске состоялась встреча с председателями городских и районных советов по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП). В ее ходе представителям бизнес-сообщества разъяснили ситуацию с выдачей субсидий в 2018 году.

На встрече присутствовали представители министерства экономического развития, министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства, уполномоченный по защите прав предпринимателей Амурской области, общественники.

«Не будем скрывать, ситуация непростая, времени осталось очень мало, но мы готовы максимально ускорить процесс, чтобы предприниматели в этом году смогли получить заявленную поддержку. Часть средств, предусмотренных на развитие предпринимательства, уже освоена. В регионе созданы Центры поддержки экспорта, кластерного развития, успешно работает Центр поддержки предпринимательства, где можно бесплатно получить целый комплекс услуг. Сейчас для нас главная задача – грамотно выстроить процесс получения прямой финансовой помощи. Это те самые субсидии, средства на которые предусмотрены областным бюджетом», – отметила министр экономического развития Амурской области Людмила Старкова.

В 2018 году на прямую финансовую поддержку субъектов МСП из областного бюджета выделено 33 миллиона 500 тысяч рублей. Из них 24 миллиона пойдут на субсидирование части затрат, понесенных в результате приобретения оборудования, в том числе по лизингу, сообщает пресс-служба министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства (ВЭСТиП) Амурской области.

В настоящее время от предпринимателей поступило 96 пакетов документов. До конца августа конкурсная комиссия даст по ним заключения. Однако уже понятно, что почти половина заявителей получит отказ. Одна из главных причин – наличие задолженности по налогам.

Министерством ВЭСТиП принято решение о проведении в сентябре повторного конкурса по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления субсидий в 2018 году. При этом критерии отбора будут корректироваться с учетом предложений предпринимательского сообщества.

Что касается субсидирования по лизинговым компаниям, порядок предоставления субсидий утвержден, конкурс проведен, договор заключен с компанией «Дельта-лизинг». Предприниматели могут получить 20 % скидку при покупке техники.

До 1 сентября будут заключены соглашения по предоставлению субсидий моногородам, на общую сумму 11,2 миллиона рублей. До конца года территориям предстоит максимально отработать мероприятия и формы поддержки, предусмотренные финансированием.

Кроме того, принято решение перераспределить средства, изначально предусмотренные на обучение персонала, брендирование и возмещение затрат по участию в выставках-ярмарках. 1,2 миллиона рублей из них будут направлены на создание в Благовещенске «Бизнес-инкубатора». Он рассчитан на 10 полноценных рабочих мест, которыми начинающие бизнесмены смогут пользоваться бесплатно.

Еще 3,8 миллиона рублей будут перераспределены на другие статьи расходов – финансирование проектов социального предпринимательства (сейчас сумма поддержки составляет 2 миллиона рублей), гранты начинающим предпринимателям (3,5 миллиона рублей) или модернизацию оборудования.

При этом представители малого и среднего бизнеса не лишаются возможности обучить персонал или, например, оформить бренд за счет государства. Все эти услуги останутся для них доступны за счет создания в регионе мощной инфраструктуры поддержки бизнеса.

Более 60 миллионов рублей средств федерального бюджета в этом году направлено на развитие действующего Центра поддержки предпринимательства, открытие Центра поддержки экспорта и Центра кластерного развития, а также на мероприятия по молодежному предпринимательству. Это позволит значительно расширить круг получателей поддержки, поскольку Центры, прежде всего, ориентированы на оказание консультационно-информационной помощи.

Всего в 2018 году на поддержку и развитие бизнеса в регионе предусмотрено более 140 миллионов рублей. Это в 20 раз больше уровня прошлого года. Объем средств, привлеченных из федерального бюджета, увеличился в 14 раз с 5,4 миллиона рублей до 76,8 миллиона рублей, областного бюджета – в 40 раз.