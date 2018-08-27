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сегодня, 17:38 1

В Благовещенске перекроют перекресток улиц Мухина – Октябрьская

В Благовещенске перекроют перекресток улиц Мухина – Октябрьская
Фото: gtrk-saratov.ru

С 29 по 31 августа в связи с проведением ремонтных работ на перекрестке улиц Октябрьская – Мухина будет перекрыто движение транспортных средств по улице Октябрьской между Мухина и Комсомольской. Также перекроют движение на половине проезжей части улицы Мухина.

Администрация города Благовещенска просит водителей транспортных средств выбирать альтернативные маршруты для движения, сообщает пресс-служба городской администрации.

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#ЖКХ #транспорт


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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    Так еще вчера утром этот перекресток разрыли. И светофор отключили...

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