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сегодня, 17:30 0

Около 300 благовещенских спортсменов провели тренировки на набережной Амура (фото)

Около 300 благовещенских спортсменов провели тренировки на набережной Амура (фото)

В преддверии нового учебного года в Благовещенске состоялся фестиваль Российского союза боевых искусств. Ребята, занимающиеся спортом в школах и секциях, провели мини-тренировки и показательные выступления под открытым небом на набережной Амура.

Всего в Российском союзе боевых искусств в Амурской области работают 14 федераций по различным видам спорта. В фестивале, который прошел в воскресенье, 26 августа, приняли участие представители девяти федераций, это около 300 человек. Спортсмены в возрасте от четырех до 60 лет показали горожанам, чем занимаются. Все желающие могли посмотреть выступления и записаться на занятия.

«В следующую субботу, 1 сентября, с 13 до 15 часов РСБИ проведет фестиваль спорта на ОКЦ. Любой желающий может записаться в секцию, взять визитку, контакты, выбрать вид спорта, куда направить ребенка», – говорит президент региональной спортивной общественной организации «Федерация ушу по Амурской области» Наталья Шедько.

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#дети #спорт

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