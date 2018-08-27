Благовещенский водитель, сбивший 73-летнюю женщину, отправится в колонию-поселение

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Благовещенский городской суд вынес приговор 41-летнему жителю столицы Приамурья. Мужчина был признан виновным в совершении ДТП, в результате которого серьезно пострадала 73-летняя пенсионерка.

Авария произошла в октябре 2017 года в Благовещенске. Установлено, что водитель находился в состоянии опьянения. Он управлял автомобилем, двигаясь по улице Шевченко. При повороте на Красноармейскую мужчина совершил наезд на пенсионерку, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. В результате ДТП пожилой женщине был причинен тяжкий вред здоровью.

Суд приговорил мужчину к 1 году и 6 месяцам лишения свободы. Наказание благовещенец будет отбывать в колонии-поселении, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области. Его также лишили права заниматься «деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами», на 2 года. Кроме того, суд взыскал с мужчины в пользу потерпевшей материальный ущерб – 66 тысяч 617 рублей и моральный вред – 50 тысяч рублей.