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27августа
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сегодня, 17:12 0

Образовательные учреждения Белогорска готовы к новому учебному году

Школы, детские сады и учреждения дополнительного образования Белогорска готовы к началу учебного года. В летний период в образовательных организациях провели как плановые косметические, так и капитальные ремонтные работы. На эти цели из бюджета выделено более 11 миллионов рублей.

Отремонтированы кровли школ № 3 и 10, фасад школы № 200, в некоторых учреждениях заменены оконные блоки, отремонтированы санузлы, установлено новое ограждение и теневые навесы. Не остались в стороне и спонсоры, добровольно вложившие свой вклад в подготовку школ к новому учебному году.

«В здании начальной школы устранена проблема с центральным крыльцом и запасным входом, – рассказала директор СОШ №4 Татьяна Глазова. – В связи с перепадами температур в весенний и осенний периоды, при замерзании и оттаивании грунт играл, что вызывало проблемы с эксплуатацией входной двери. Подрядчик демонтировал старое крыльцо, установил новое, монолитное, оборудованное пандусом. В целях безопасности крыльцо покрыли резиновой крошкой. Установлен новый козырек и входная дверь. Запасной вход также оснастили новой дверью. Спасибо им большое.

По оценкам специалистов, общая стоимость работ, произведённых в филиале 4-й школы, составляет около 300 тысяч рублей. Помогающие городу предприниматели пожелали остаться неназванными.

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#Белогорск #дети #школа


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