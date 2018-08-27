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27августа
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сегодня, 16:37 4

Браконьеры в Тындинском районе убили восемь кабарог и северного оленя

Браконьеры в Тындинском районе убили восемь кабарог и северного оленя
Фото: bash.news

За убийство девяти диких животных – кабарог и северного оленя – браконьеры из Тындинского района заплатят штраф по старым расценкам. Им придется заплатить 400 тысяч рублей, тогда как по новым поправкам в закон вышло бы около миллиона.

Жители Тындинского района устроили незаконную охоту и добыли восемь кабарог и одного северного оленя. Практически все животные были добыты с помощью браконьерских орудий лова — петель.

«По выявленным фактам незаконной охоты ко всем нарушителям были предъявлены иски о взыскании ущерба. В настоящее время по вступившим в силу судебным решениям уже направлены исполнительные листы. Между тем, браконьерам еще повезло: суммы ущерба рассчитывались по старым таксам. За каждую незаконно добытую кабаргу, например, они выплатят по 45 тысяч рублей. По новым тарифам одно животное обошлось бы нарушителям уже в 180 тысяч рублей. Но правонарушители совершили преступление до того, как они вступили в силу», – рассказал начальник отдела охраны управления по охране животного мира области Валерий Погасиенко.

С февраля 2018 года ужесточились санкции, в частности, уголовное наказание за незаконную охоту. Теперь добыча одной особи кабарги может квалифицироваться как уголовное преступление по части 2 статьи 258 УК РФ с назначением наказания в виде штрафа от 500 тысяч до миллиона рублей или в размере дохода осужденного за период от 3 до 5 лет. Предполагает статья и лишение свободы на срок от 3 до 5 лет, сообщает областное охотуправление.

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#животные #криминал #природа #происшествия


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Комментарии
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  • Сергей Васильев

    Сергей Васильев
    2 часа назад

    Убийцы!

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    2 часа назад

    Надо и за людей платить. Убил - плати пожизненно.

  • Dgorg

    Dgorg
    39 минут назад

    Газета ПРОВИНЦИЯ Шимановск в открытую мясо дикого зверя продают.

  • Ксаныч

    Ксаныч
    33 минуты назад

    Нищий, голодный и дикий народ Россию населяет.

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