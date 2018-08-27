Браконьеры в Тындинском районе убили восемь кабарог и северного оленя

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За убийство девяти диких животных – кабарог и северного оленя – браконьеры из Тындинского района заплатят штраф по старым расценкам. Им придется заплатить 400 тысяч рублей, тогда как по новым поправкам в закон вышло бы около миллиона.

Жители Тындинского района устроили незаконную охоту и добыли восемь кабарог и одного северного оленя. Практически все животные были добыты с помощью браконьерских орудий лова — петель.

«По выявленным фактам незаконной охоты ко всем нарушителям были предъявлены иски о взыскании ущерба. В настоящее время по вступившим в силу судебным решениям уже направлены исполнительные листы. Между тем, браконьерам еще повезло: суммы ущерба рассчитывались по старым таксам. За каждую незаконно добытую кабаргу, например, они выплатят по 45 тысяч рублей. По новым тарифам одно животное обошлось бы нарушителям уже в 180 тысяч рублей. Но правонарушители совершили преступление до того, как они вступили в силу», – рассказал начальник отдела охраны управления по охране животного мира области Валерий Погасиенко.

С февраля 2018 года ужесточились санкции, в частности, уголовное наказание за незаконную охоту. Теперь добыча одной особи кабарги может квалифицироваться как уголовное преступление по части 2 статьи 258 УК РФ с назначением наказания в виде штрафа от 500 тысяч до миллиона рублей или в размере дохода осужденного за период от 3 до 5 лет. Предполагает статья и лишение свободы на срок от 3 до 5 лет, сообщает областное охотуправление.