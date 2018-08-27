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27августа
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сегодня, 16:30 3

77-летний амурчанин стал чемпионом России по пулевой стрельбе

77-летний амурчанин стал чемпионом России по пулевой стрельбе
Фото: belogorck.ru

Белогорец Павел Бондаренко успешно выступил на пятой спартакиаде пенсионеров России, которая прошла в Новосибирске. 77-летний ветеран спорта завоевал золотую медаль в пулевой стрельбе.

На соревнования приехали почти 600 человек из 67 регионов Российской Федерации. Павел Бондаренко вошел в состав сборной Амурской области по итогам областной спартакиады пенсионеров, которая прошла в первой половине июля в Благовещенске.

«Ура! Ура! Ура! Свершилось! Он сделал это! 26 августа, Новосибирск. Мой друг и соперник – чемпион пятой Всероссийской спартакиады пенсионеров России!» – поделился радостным событием в своем аккаунте в Инстаграм ветеран спорта Белогорска Василий Трембач.

Спортсмен четыре года подряд становился участником Всероссийской спартакиады по пулевой стрельбе. В 2015 году на спартакиаде в Саратове он завоевал первое место и титул чемпиона в пулевой стрельбе. В 2016 году в Туле ветеран спорта в личном первенстве по пулевой стрельбе стал серебряным призером, сообщает администрация Белогорска.

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#Белогорск #спорт


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Комментарии
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  • •••pajzii

    •••pajzii
    2 часа назад

    Молодец!

  • Nikodim

    Nikodim
    2 часа назад

    молодец! вот это здоровье!

  • amurwind

    amurwind
    40 минут назад

    http://www.minsportamur.ru/about/info/news/3063/ Вот это зрение! Остальные тоже хорошем на уровне. Амурская область почти вторая из 67 РФ и 7 иностр.

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