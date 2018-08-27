77-летний амурчанин стал чемпионом России по пулевой стрельбе

Фото: belogorck.ru

Белогорец Павел Бондаренко успешно выступил на пятой спартакиаде пенсионеров России, которая прошла в Новосибирске. 77-летний ветеран спорта завоевал золотую медаль в пулевой стрельбе.

На соревнования приехали почти 600 человек из 67 регионов Российской Федерации. Павел Бондаренко вошел в состав сборной Амурской области по итогам областной спартакиады пенсионеров, которая прошла в первой половине июля в Благовещенске.

«Ура! Ура! Ура! Свершилось! Он сделал это! 26 августа, Новосибирск. Мой друг и соперник – чемпион пятой Всероссийской спартакиады пенсионеров России!» – поделился радостным событием в своем аккаунте в Инстаграм ветеран спорта Белогорска Василий Трембач.

Спортсмен четыре года подряд становился участником Всероссийской спартакиады по пулевой стрельбе. В 2015 году на спартакиаде в Саратове он завоевал первое место и титул чемпиона в пулевой стрельбе. В 2016 году в Туле ветеран спорта в личном первенстве по пулевой стрельбе стал серебряным призером, сообщает администрация Белогорска.