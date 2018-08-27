В Амурской области к выборам начала работать горячая линия

В Благовещенске заработала горячая линия по вопросам проведения выборов губернатора Амурской области. Она будет работать с 10 до 18 часов. В день голосования, 9 сентября, время работы горячей линии – с 8 до 20 часов. Ее номер: 8-800-200-60-47.

Пункт приема звонков открыли в Амурской областной научной библиотеке. Инициатором горячей линии стал избирком Амурской области. Операторы – студенты-юристы и члены областной молодежной избирательной комиссии. У консультантов можно уточнить имена кандидатов на пост главы Приамурья, адреса избирательных участков или способ смены пункта голосования по месту пребывания.

Работу пункта горячей линии и подготовку к выборам проверили сотрудники избиркома Амурской области и города и член ЦИК России Николай Левичев. «Мы хотели бы, чтобы планка доверия к результатам выборов, которая была достигнута на выборах президента РФ в марте этого года, не опускалась, а наоборот, с последующими выборами любого уровня, приподнималась. Чтобы не было никаких сомнений в результате, в правильности всех процедур», – говорит член центральной избирательной комиссии РФ Николай Левичев.