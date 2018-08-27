Дожди от слабых до умеренных: прогноз погоды

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28 августа в Амурской области ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдет слабый и умеренный дождь. Днем в большинстве районов дожди будут от слабых до умеренных и сильных. Ночью в отдельных районах опустится туман.

По северу подует северный, северо-восточный ветер, по югу – южный, юго-западный. Его скорость составит 1-6, местами – до 12 метров в секунду. Температура ночью – 12...17, по северу при прояснении – 4...9 градусов тепла. Днем – 23...28, по северу в дожде – 17...22 градуса со знаком плюс.

В Благовещенске переменно облачно, ночью без существенных осадков, во второй половине дня ожидается кратковременный дождь. Скорость юго-западного ветра ночью достигнет 3-8, днем – 4-9 метров в секунду. Ночью уличные термометры покажут 16...18, днём – 25...27 градусов тепла, сообщает Амурский гидрометцентр.