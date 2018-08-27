Открытие утиной охоты в Приамурье ознаменовалось десятками нарушений
25 августа в Амурской области открылся сезон охоты на водоплавающую дичь. За минувшие выходные в регионе было выявлено 62 нарушения природоохранного законодательства. В отношении охотников составили административные материалы.
«В основном нарушения касались провоза незачехленного оружия, а некоторые из охотников не выдержали и заехали раньше срока. Зафиксированы и более серьезные случаи – нарушителям придется ответить за охоту без путевок, а также за "прогулки" с оружием на территориях заказников», – говорит начальник отдела охраны управления по охране животного мира Амурской области Валерий Погасиенко.
Как сообщает пресс-служба ведомства, больше всего нарушений оказалось в Зейском районе.
Сезон охоты на водоплавающую дичь продлится до 15 октября.
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