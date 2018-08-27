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сегодня, 15:50 1

Открытие утиной охоты в Приамурье ознаменовалось десятками нарушений

Открытие утиной охоты в Приамурье ознаменовалось десятками нарушений
Кадр: YouTube

25 августа в Амурской области открылся сезон охоты на водоплавающую дичь. За минувшие выходные в регионе было выявлено 62 нарушения природоохранного законодательства. В отношении охотников составили административные материалы.

«В основном нарушения касались провоза незачехленного оружия, а некоторые из охотников не выдержали и заехали раньше срока. Зафиксированы и более серьезные случаи – нарушителям придется ответить за охоту без путевок, а также за "прогулки" с оружием на территориях заказников», – говорит начальник отдела охраны управления по охране животного мира Амурской области Валерий Погасиенко.

Как сообщает пресс-служба ведомства, больше всего нарушений оказалось в Зейском районе.

Сезон охоты на водоплавающую дичь продлится до 15 октября.

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#животные #происшествия


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