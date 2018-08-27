Благовещенские автоинспекторы провели «Безопасные старты» в детсадах (фото)

В благовещенском детском саду № 3 состоялась акция «Безопасные старты». Сотрудники Госавтоинспекции рассказали дошкольникам о безопасности на дорогах. Для детей подготовили подвижные игры и конкурсы.

Воспитанников двух подготовительных групп и их родителей разбили на две команды. Для дошколят устроили гонки на самокатах по всем правилам дорожного движения и загадали загадки про дорожные знаки.

«Мне очень понравилось, мы в первый раз на таком мероприятии в саду. Я думаю, что это очень правильно, когда с детства начинают прививать правила дорожного движения. Мы с сыном каждый день ездим на машине, часто ходим пешком – в садик, магазин. Он уже знает, на какой цвет нельзя идти, какой означает – приготовиться, а на какой можно идти. Он молодец», – говорит мама воспитанника Дина Пономарева.

Такую акцию полицейские проводят пять лет подряд. В этом году они побывали во всех 17 детсадах Благовещенска. Главная цель – привлечь внимание родителей к ДТП с участием несовершеннолетних. «Дорожно-транспортные происшествия с участием детей маленького возраста чаще всего происходят по вине родителей, по недосмотру. С начала года произошло 45 ДТП с участием детей. Два ребенка погибли – это были дети-пассажиры. 47 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести», – сообщает старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Ирина Самарина.