В Благовещенске открылась фотовыставка, посвященная 20-летию Норского заповедника (фото)

В понедельник, 27 августа, в Благовещенске открылась фотовыставка, посвященная 20-летию Норского заповедника. Около 50 фотографий с пейзажами на реках Нора и Селемджа выставлены в торгово-развлекательном центре «Острова».

Фотографии предоставлены научным исследователем, фотографом и писателем Василием Колбиным, который регулярно приезжает работать в Норский заповедник.

Выставка работает в Grand Arena Ostrova в зоне бывшего фудкорда. Открытие состоялось в 15:00. На него пригласили официальных лиц, для гостей играла живая музыка.

Кроме фотографий с пейзажами, здесь же разместилась выставка минерала халцецон. Красивые специально обработанные камни предоставили амурские мастера. На церемонии открытия для собравшихся провели мини-экскурсию по этой выставке.