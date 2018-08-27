Амурские избиратели смогут проголосовать на любом участке области

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9 сентября 2018 года в Амурской области пройдут дополнительные выборы депутата Государственной думы Федерального собрания седьмого созыва по одномандатному округу № 71 и досрочные выборы губернатора. Амурские избиратели, находящиеся не по месту регистрации, могут проголосовать в любом избирательном участке области – там, где они находятся.

Для этого необходимо до 8 сентября 2018 года подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, указав при этом, в каком избирательном участке он хочет проголосовать.

Заявление в соответствии с Порядком вправе подать избиратель, место жительства которого находится на территории одномандатного округа либо зарегистрированный по месту пребывания на территории одномандатного избирательного округа не менее чем за три месяца до дня голосования, который будет находиться в день голосования вне места своего жительства, но в пределах одномандатного избирательного округа.

Такое заявление избиратель может подать только один раз. Если будет подано несколько заявлений, учитываться будет только первое заявление. ЦИК разрабатывает порядок проверки информации о том, сколько раз подано заявление. Этот сервис будет работать на сайте ЦИК.

Избиратель может выбрать любое из мест подачи заявлений ППЗ (пункт приёма заявлений).

С 25 июля по 5 сентября:

– многофункциональный центр «Мои документы»; – территориальная избирательная комиссия; – единый портал «Государственные услуги».

С 29 августа по 5 сентября: любая участковая избирательная комиссия.

С 6 сентября по 8 сентября до 14:00 включительно избиратель может подать специальное заявление только в участковую избирательную комиссию, где он включен в список избирателей (по месту регистрации).

По данным на 7 августа, уже подано 13 таких заявлений на выборы в Государственную Думу и 14 заявлений – на выборы губернатора Амурской области.

При возникновении вопросов избиратель может позвонить на горячую линию территориальной избирательной комиссии города Благовещенска – 99-17-89, с 9:00 до 18:00.