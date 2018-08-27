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27августа
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сегодня, 15:18 0

В Амурскую область поступила вакцина от гриппа для детей и беременных

В Амурскую область поступила вакцина от гриппа для детей и беременных
Фото: ru.all-parasites.com

В Амурскую область поступила первая партия вакцины «Совигрипп». Прививать от гриппа будут детей и беременных женщин. Медики рекомендуют не отказываться от прививки, так как осложнения опасны для жизни и здоровья маленьких и будущих детей.

Всего в Приамурье поступило 153 190 доз вакцины. Ее распределили на административные территории, в том числе и Благовещенск.

Тем временем в Амурской области продолжают регистрировать заболеваемость острыми кишечными инфекциями вирусной этиологии. Поэтому амурчане должны строго соблюдать основные меры профилактики острых и вирусных кишечных инфекций – мыть руки, овощи и фрукты, не пить воду из-под крана.

Учитывая сезонную регистрацию энтеровирусной инфекции в основном среди детей, отдел опеки и охраны здоровья администрации Благовещенска призывает соблюдать основные меры профилактики энтеровирусной инфекции и не допускать детей в образовательные учреждения с любыми признаками инфекционного заболевания.

Продолжается снижение активности клещей. За минувшую неделю зарегистрировано девять пострадавших от укусов клещей, в том числе четыре ребенка. В областном центре Приамурья пострадавших от укусов клещей не зарегистрировано. Охват экстренной серопрофилактикой составил 100 %.

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#здоровье


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