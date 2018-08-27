Одна в 5-квартирном доме: жительница Тынды опасается, что строение скоро рухнет

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Тынды Елена. Женщина рассказала, что опасается за свою жизнь и жизнь своих детей. Дом, в котором живет семья, буквально разваливается, утверждает амурчанка.

Деревянный, одноэтажный проблемный дом расположен в Тынде по адресу: улица Аямовская, 51. В доме пять квартир, однако, говорит Елена, жилая сейчас только одна – та, в которой проживает ее семья.

«Суть в том, что четыре года я пишу в администрацию Тынды, у меня все бумаги есть (имеются в распоряжении редакции – Прим.ред.). Все это время пытаюсь до них донести, что у меня рушится дом! Я живу там, в этом доме, уже четвертый год одна. Во всех пяти квартирах отапливается воздух. Квартиры же находятся в полуразобранном состоянии. Стена у меня складывается пополам, крыша падает», – рассказывает Елена.

«В акте заключения (имеется в распоряжении Амур.инфо – Прим. ред.), который у меня есть, почему-то написано, что в жилье отсутствуют центральное теплоснабжение и водоснабжение. Каким образом оно отсутствует? Также в акте написано, что проводка закрыта. Она не закрытая, она открытая. Там в любое время все загорится, и все. И тепло у нас есть, отапливается. Кто платит за эти квартиры, неизвестно.Тем не менее ради нашей квартиры отапливается 198 квадратных метров», – говорит Елена.

Она отмечает и другую проблему: пустующие по соседству квартиры привлекают лиц без определенного места жительства.

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием в администрацию Тынды. В отделе ЖКХ рассказали, что квартира Елены была признана непригодной для проживания совсем недавно – в июле. «Мы ее будем включать на следующий год на общих основаниях, как и всех», – сказали в отделе ЖКХ.

Как будут обстоять дела в дальнейшем, зависит от финансирования, сказала собеседница.