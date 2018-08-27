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27августа
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сегодня, 14:33 0

Благовещенка, обманувшая иностранку, получила судебный штраф

Благовещенка, обманувшая иностранку, получила судебный штраф
Фото: www.papajurist.ru

Жительница Благовещенска пообещала женщине из Армении помощь в оформлении российского гражданства. Забрав у иностранки деньги, амурчанка не выполнила взятые на себя обязательства. За это суд вынес ей наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Как сообщает прокуратура Амурской области, с 5 ноября 2016 года по 4 апреля 2017 года мошенница получила от гражданки Армении 43 тысячи 750 рублей. Взамен на денежное вознаграждение она обещала помочь в оформлении гражданства Российской Федерации.

24 августа Благовещенский городской суд назначил 40-летней амурчанке меру уголовно- правового характера в виде судебного штрафа. Женщина обвинялась в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

В ходе предварительного следствия злоумышленница полностью признала вину. Когда следствие по ее делу находилось в завершающей стадии, обвиняемая ходатайствовала о прекращении уголовного дела. Учитывая, что преступление женщина совершила впервые, к тому же полностью загладила вред потерпевшей, суд пошел навстречу и назначил обвиняемой штраф – 30 тысяч рублей.

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#закон #происшествия #суды


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