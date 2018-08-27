Амурский ГХК построят на месте сгоревшего древнего поселения

Фото: gzt-sv.ru

Амурские археологи завершают первый сезон раскопок на территории будущего строительства газохимического комплекса. Они обнаружили поселение михайловской археологической культуры, которое существовало более полутора тысяч лет назад. Уже частично раскопано восемь жилищ.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», раскопками археологического памятника «Черниговка, селище-5» руководит центр по сохранению историко-культурного наследия Амурской области. Экспедиция на месте будущего строительства Амурского ГХК организована при содействии компании СИБУР. Памятник представляет собой поселенческий комплекс, относящийся к михайловской археологической культуре, распространенной на территории западного Приамурья. Ранее здесь были зафиксированы 17 округлых западин размером до 7-8 метров, что указывало на возможное присутствие под землей останков древних жилищ.

К концу сезона раскопок уже точно установлено, что восемь ям – это жилища, сообщает портал Gzt-sv.ru. Кстати, самих ям оказалось гораздо больше.

«Когда мы расчистили всё от леса, то нашли и другие западины, которые не были обнаружены в ходе археологической разведки, – поделился информацией директор Центра по сохранению историко-культурного наследия Амурской области Денис Волков. – На сегодняшний день у нас 27 ям. Восемь из них – это однозначно жилища. Остальные, скорее всего, – хозяйственные ямы. Жилища представителей михайловской археологической культуры, согласно исследованным ранее материалам других аналогичных памятников, это полуземлянки, незначительно углублённые в грунт, с дополнительной конструкцией, поддерживающей кровлю, которую поддерживали небольшие жерди. Получалось довольно-таки большое пространство, до 3-4 метров в высоту».

В одной из западин, где велись работы, археологи обнаружили пепел. Это подтверждает, что, видимо, михайловцы внезапно покинули своё жилище, а само оно сгорело. Остатки кровли и другие найденные материалы будут отправлены археологами в лабораторию на анализ, скорее всего, в США или Японию, так как в России на сегодняшний день подобные лабораторные анализы делают несовершенно.

«Думаю, когда мы докопаем до дна, здесь будут обнаружены михайловские сосуды, которые бывают от 20 сантиметров в высоту до очень высоких, выполненных с особым изяществом и порой имеющих округлое дно», – выразил надежду Денис Волков.

Михайловская керамика изготовлялась ручным способом, сосуды с тонкими стенками были полностью покрыты вафельным орнаментом. Также достаточно часто на памятниках этого периода встречаются изделия из металла – ножи, пряжки, различные подвески.

«Памятник в целом относится к эпохе раннего средневековья. Кстати, в археологии не принято давать какую-то этническую составляющую, кем были эти люди – тюрки, тунгусы, маньчжуры, китайцы, славяне... Это очень сложно и неточно. Этот памятник называется михайловским, потому что первый памятник с подобным материалом был обнаружен в селе Михайловка на реке Завитой», – поделился информацией главный археолог экспедиции.

По словам Дениса Волкова уникальной особенностью подобных памятников является то, что у представителей михайловской археологической культуры нет известных захоронений и, соответственно, останков жителей древних селищ.

«Возможно, мы просто пока не обнаружили их, но более вероятно, что михайловцы не делали грунтовых захоронений, а прибегали к воздушным», – пояснил археолог.

Поэтому невозможно ответить на вопрос, к какой группе народностей могли принадлежать местные жители. Некоторые ученые относят «михайловцев» к протомонголам.

«Откуда они пришли, сказать точно сложно, так как пока не так много исследовано археологических памятников, – рассказал Денис Волков. – Один из объектов был исследован на Зейско-Буреинской равнине. Самые ранние даты – II век нашей эры. Уже к VI-VII векам здесь появились мохэ, которые делятся на разные группы. Это были воинственные племена, которые и сгоняли михайловцев со своих мест. Именно поэтому михайловцы и стали прятаться на склонах сопок, вдали от равнин».

Обнаружение памятника «Черниговка, селище-5», по словам руководителя экспедиции, стало для археологов заполнением географического вакуумного пространства в центральной части нашего региона. Площадь «Черниговки» составляет более 1 600 квадратных метров, и он считается крупным археологическим объектом.

«Мне, конечно, по-доброму льстит, что я участвую в подобных раскопках, – поделился впечатлениями Денис Волков. – До 16 августа здесь постоянно трудились 70-75 человек. До конца августа студенты будут продолжать работать. К нашей экспедиции присоединяются и давние выпускники университета, которые не имеют отношения к археологии. Просто берут отпуск и приезжают – за романтикой, за впечатлениями, за общением».

Он добавил, что эта экспедиция станет одним из самых масштабных археологических проектов на территории Амурской области.

«Исследуемый памятник «Черниговка, селище-5» является важным и интересным объектом, который содержит информацию о древнем прошлом жителей территории Приамурья, – прокомментировал он. – Исследование и обработка результатов будет проводиться с использованием современных технологий, что позволит сохранить артефакты в их текущем виде и глубже продвинуться в понимании жизнедеятельности и культурных обычаев обитателей древних селищ не только на территории современной Амурской области, но и всего Дальнего Востока. Найденные артефакты затем будут переданы в музейные фонды. Возможно, что какие-то из них попадут и в краеведческий музей Свободного».