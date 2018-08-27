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сегодня, 14:13 1

Россиянам начали платить за доносительство

Россиянам начали платить за доносительство
Фото: РИА Новости

27 августа вступил в силу приказ МВД о выплате обычным гражданам вознаграждения, размер которого может достигать нескольких миллионов рублей. Деньги будут выплачивать тем, кто окажет помощь правоохранительным органам в раскрытии преступлений и задержании виновных.

Ранее Минюст России утвердил приказ МВД, который определяет полномочия должностных лиц органов внутренних дел по назначению вознаграждения за помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц, их совершивших, и порядок его выплаты гражданам России, иностранцам и лицам без гражданства, сообщает РИА Новости.

Сумма вознаграждения до 500 тысяч рублей будет устанавливаться по решению руководителя территориального органа МВД или его заместителя, до 3 миллионов – по решению замглавы МВД, свыше 3 миллионов – по решению министра.

Объявление о назначении вознаграждения действует с момента размещения его на официальном сайте МВД России (включая сайты его территориальных органов) и до его удаления с сайта.

Решение о выплате вознаграждения будет приниматься после задержания лиц, за розыск которых объявлено вознаграждение, а также после предъявления обвинения лицам, причастность которых к преступлению установлена по представленной информации. Оказавшему помощь в раскрытии преступления сообщат о выплате вознаграждения не позднее 14 дней со дня издания приказа. В случае принятия решения об отказе в выплате гражданину дают знать об этом в течение семи дней со дня утверждения заключения о результативности представленной информации.

Размер вознаграждения также указывается в заключении с учетом личного участия каждого из граждан в раскрытии преступлений и задержании преступников.

Деньги для выплаты вознаграждения зарезервированы в финансово-экономическом отделе МВД и будут перечисляться в территориальный орган министерства целевым назначением после поступления соответствующей заявки.

Согласно приказу, вознаграждение выплачивается гражданину в случае инициативного представления им достоверной информации, которая привела к раскрытию преступления или задержанию подозреваемого.

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#закон #финансы


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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    3 минуты назад

    С тарифами немного не понятно: Если сдашь руководителя территориального органа или его заместителя то до 500 тыс, чиновники повыше рангом до 3 миллионов, и за министра - свыше 3 миллионов? так?

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