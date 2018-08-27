Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:14 0

Свободненский дважды стобалльник блестяще поступил в СибГУ

Свободненский дважды стобалльник блестяще поступил в СибГУ
Фото: www.gzt-sv.ru

Выпускник свободненской школы стал чемпионом по сумме конкурсных баллов в Сибирском государственном университете науки и технологий имени академика Решетнёва. В вузе подвели итоги приемной кампании текущего года.

Как рассказала ответственный секретарь приемной комиссии СибГУ Светлана Нюкалова, опорный университет Красноярского края принял около 18 000 заявлений от абитуриентов, желающих обучаться на очной форме бакалавриата и специалитета. Это почти на тысячу больше, чем в 2017 году, сообщает интернет-газета Красноярского края Newslab.ru.

«Среди общего числа поступивших 120 человек представили аттестаты с отличием. 170 абитуриентов поступили по целевому приему. Число желающих поступить в магистратуру – более 2 000 человек», – отметила Светлана Нюкалова.

Чемпионом по сумме конкурсных баллов стал абитуриент из города Свободный Амурской области Артем Филиппов. Он набрал 290 баллов из 300 возможных. Артем поступил в институт космической техники на специальность «Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космического комплекса».

В 2018 году Артем окончил свободненскую школу № 2. Сдавая единый государственный экзамен, парень показал максимальный – 100-балльный результат сразу по двум предметам – русскому языку и физике. Артем не только успешно учился в классе с физико-математическим уклоном, но и окончил музыкальную школу.

Просмотров всего: 432

#вузы #Свободный


Общество

Летом на строительстве космодрома Восточный трудились 170 студентов
Происшествия 3

В Свободном похоронили девочку, которую искали несколько дней
Общество 10

В Свободном организовали стихийный мемориал в память о погибшей девочке
Происшествия 2

Притоны, заброшенные дома, жилье иностранцев: волонтеры, искавшие ребенка в Свободном, проверяли всё
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь