Свободненский дважды стобалльник блестяще поступил в СибГУ

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Выпускник свободненской школы стал чемпионом по сумме конкурсных баллов в Сибирском государственном университете науки и технологий имени академика Решетнёва. В вузе подвели итоги приемной кампании текущего года.

Как рассказала ответственный секретарь приемной комиссии СибГУ Светлана Нюкалова, опорный университет Красноярского края принял около 18 000 заявлений от абитуриентов, желающих обучаться на очной форме бакалавриата и специалитета. Это почти на тысячу больше, чем в 2017 году, сообщает интернет-газета Красноярского края Newslab.ru.

«Среди общего числа поступивших 120 человек представили аттестаты с отличием. 170 абитуриентов поступили по целевому приему. Число желающих поступить в магистратуру – более 2 000 человек», – отметила Светлана Нюкалова.

Чемпионом по сумме конкурсных баллов стал абитуриент из города Свободный Амурской области Артем Филиппов. Он набрал 290 баллов из 300 возможных. Артем поступил в институт космической техники на специальность «Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космического комплекса».

В 2018 году Артем окончил свободненскую школу № 2. Сдавая единый государственный экзамен, парень показал максимальный – 100-балльный результат сразу по двум предметам – русскому языку и физике. Артем не только успешно учился в классе с физико-математическим уклоном, но и окончил музыкальную школу.