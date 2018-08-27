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сегодня, 14:04 0

Женщина, прежде чем родить, купила кукол-младенцев на 80 тысяч долларов

Женщина, прежде чем родить, купила кукол-младенцев на 80 тысяч долларов
Фото: cosmo.ru

Виктории Эндрюс (Victoria Andrews) из Великобритании ещё в подростковом возрасте поставили диагноз бесплодие. Врачи уверяли девушку, что она никогда не сможет иметь детей из-за врожденного заболевания. Из-за этого девушка стала покупать кукол, похожих на детей, но в 25 лет она узнала, что ждёт ребёнка.

Когда Виктории исполнилось 25 лет, девушка узнала, что у неё будет ребёнок.

Фото: cosmo.ru

До этого времени Виктория коллекционировала кукол «Реборн», которые полностью имитируют младенцев. Девушка потратила на это целое состояние: она купила кукол разного пола на 80 тысяч долларов.

Фото: cosmo.ru

Когда Виктория узнала о беременности, она была шокирована. Британка родила сына Тобиаса. Теперь девушка шутит, что у её малыша есть 40 братьев и сестер, а сама она мама 41 ребенка. Среди «детей» есть и брат-близнец ее биологического сына: Виктория одевает куклу в ту же одежду, что и Тобиаса.

Фото: cosmo.ru

До рождения сына у девушки было 100 кукол, но она решила оставить только 40 «детей», а оставшихся продала, чтобы купить вещи для малыша, сообщают «Аргументы и факты».

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#дети #жизнь #здоровье


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