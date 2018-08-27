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27августа
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сегодня, 13:55 0

Якутский театр имени Пушкина приедет в Благовещенск

Якутский театр имени Пушкина приедет в Благовещенск
Фото: 2do2go.ru

В сентябре в Приамурье приедет с гастролями Государственный Академический Русский драматический театр имени А.С. Пушкина из Якутска. Спектакли пройдут с 14 по 26 сентября в Амурском областном театре драмы.

Театр из Якутии посетит столицу Амурской области в третий раз. Первые гастроли в Благовещенске состоялись в 1984 году.

Якутский театр привезет в столицу Амурской области такие спектакли, как «Капитанская дочка», «Два берега одной Победы», «Тётки», «Голодранцы и аристократы», «Очи чёрные». Для детей покажут постановки: «Бременские музыканты», «Сказка о Царе Салтане», «Приключения Алисы».

Артисты Амурского областного театра драмы в это время будут на гастролях в Якутске, где покажут полюбившиеся амурском зрителю постановки. Это: «Ночь перед Рождеством», «Сокровища старого пирата», «Тартюф или Обманщик», «Бамбуковый остров», «Любовь и голуби», «Иван Седьмой», «Палата бизнес-класса», «Рыцарские страсти», «Пиковая дама», «Горький хлеб Албазина».

Подробнее о спектаклях якутского театра можно будет прочитать в рубрике «Культпросвет» Натальи Наделяевой.

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