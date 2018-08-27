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27августа
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сегодня, 13:32 4

СМИ: Россию поделят на 14 макрорегионов

СМИ: Россию поделят на 14 макрорегионов
Фото: ria.ru

Инициатива о разделе страны на макрорегионы представлена в проекте Минэкономразвития «Стратегии пространственного развития». Его планируется внести на рассмотрение кабинета министров в сентябре.

Создание новых макрорегионов будет отражать сложившиеся социально-экономические, а не административные связи между регионами страны. К двум существующим макрорегионам — Северокавказскому и Дальневосточному — будут добавлены Центральный, Центрально-Черноземный, Южный, Северный, Северо-Западный, Волго-Камский, Волго-Уральский, Уральский, Западно-Сибирский, Южно-Сибирский, Енисейский и Байкальский.

Эти макрорегионы будут похожи на существующие федеральные округа, однако «с большим дроблением». Министерство считает, что подобное разделение сможет улучшить условия для межрегионального взаимодействия. При этом в каждый новообразованный макрорегион включат как минимум один крупный центр экономического роста.

Против предложения МЭР, по информации «Коммерсанта», высказался полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, который выступает за создание в Сибири единого макрорегиона, полагая, что в противном случае снизится уровень интеграционных процессов в регионе, а также появятся новые проблемы в развитии сибирских субъектов Федерации.

Ранее пресс-служба аппарата Совбеза России сообщила, что стратегия пространственного развития страны, необходимая для социально-экономического развития макрорегионов и субъектов страны, может быть принята уже до конца 2018 года, пишет РИА Новости.

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#российская власть #экономика


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Комментарии
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  • ANTANTA

    ANTANTA
    1 час назад

    55555

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Ещё 14 пакектов высокооплачиваемых должностей для родственников "вертикали власти"!

  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    19 минут назад

    Очередная российская глупость, ну, зачем эти «матрешки» строить - регионы, федеральные округа уже есть, так еще и «Макрорегионы» придумывают! Уж, лучше бы совершенствовали в целом нужную структуру Федеральных округов, они бы и выполняли роль Макрорегионов. (Кстати, в РСФСР в свое время не зря создавались крупные межрегиональные образования – края, вызванные жизнью).

    Нынешняя структура Федеральных округов, конечно же, не отвечает, потребностям (экономически, географическим, логистическим, историческим…), недаром при создании округов в 2000 году предлагалось сделать их чуть больше (по 7-8 регионов на фед.округ, а не по 14-18, как сейчас в некоторых).

    Что мешало, как раньше сделать, например, не огромный Сибирский округ (12 регионов), а как раньше - Западно-Сибирский и Восточно-Сибирский? Зачем создали огромный Центральный (из 18 регионов!), хотя предлагалось в этой части сделать два округа: Центральный (все регионы, что примыкают к Подмосковью) и Юго-Западный! А из Приволжского (14 регионов) – предлагали создать Нижне-Волжский и Верхне-Волжский! Да и Северо-Западный предлагалось разбить на два, ну, и т.д. Вот ведь предлагалась же такая оптимальная структура федеральных округов (они нужны, при их совершенствовании, конечно!), и никаких Макрорегионов тогда не нужно было бы изобретать, новые «матрешки» строить…

  • nerro

    nerro
    13 минут назад

    шо, опять??

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