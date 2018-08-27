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27августа
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сегодня, 13:31 1

В Благовещенском аэропорту встретили «больного холерой»

В Благовещенском аэропорту встретили «больного холерой»
Фото: ria.ru

В аэропорту Благовещенска сотрудники управления Роспотребнадзора по Амурской области провели учения. Согласно сценарию, в Благовещенск из Таиланда прилетел человек, заболевший холерой.

Диспетчерская служба аэропорта сообщила оперативному дежурному управления Роспотребнадзора по Амурской области о наличии на борту гражданина с признаками инфекционного заболевания. Сотрудник санитарно-карантинной службы совместно с медицинской службой аэропорта, осмотрев пассажира, заподозрили у него признаки особо опасного заболевания – холеры.

Целью совместных учений стала оценка готовности и времени реакции всех участников, координации и четкости связи при отработке механизмов межведомственного взаимодействия. В ходе учения проверены схема оповещения, сбор сил и средств, готовность выполнения мероприятий по выявлению «больного», взаимодействие учреждений по организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий. Комиссия дала удовлетворительную оценку готовности всех служб.

Чтобы сценарий учений не стал реальностью, управление Роспотребнадзора по Амурской области предупреждает: о симптомах заболевания, замеченных на борту, необходимо оповестить бортпроводников, а если симптомы заболевания появились после возвращения в Россию, необходимо немедленно обратиться к врачу. Заниматься самолечением опасно.

В Амурской области санитарно-карантинный контроль работает на пяти пунктах пропуска через госграницу, которую ежедневно пересекают около 2 000 человек. С начала текущего года сотрудники контроля выявили 28 человек с признаками инфекционных заболеваний, из них пять случаев лихорадки Денге и 11 случаев энтеровирусной инфекции.

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#здоровье #транспорт


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Комментарии
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  • Stat

    Stat
    53 минуты назад

    Месяца два готовились к этим учениям, а произойди эта ситуация в реальности- половина благи вымрет....

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