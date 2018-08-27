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сегодня, 13:26 0

Охранник выкладывал в социальные сети ролики с газоиспусканием

Охранник выкладывал в социальные сети ролики с газоиспусканием
Фото: @paulflart

Охранник больницы из Флориды Пол Флэрт (Paul Flart) в течение шести месяцев публиковал записи звуков своего газоиспускания в Instagram. Работодатели узнали об интернет-деятельности мужчины и уволили его.

«Мне писали люди из Голландии, Германии и Великобритании… Некоторые говорили, что их неделя была совсем дерьмовой, а затем они находили мои видео и начинали смеяться. Они счастливы, это приносит им радость», – заявил Флэрт. Также мужчина рассказал, что один из его подписчиков перестал употреблять наркотики после просмотра его роликов.

Из-за необычайной популярности Флэрта на его страницу в Instagram обратили внимание работодатели. Мужчину уволили за то, что тот множество раз нарушил политику частной охранной компании в отношении использования телефонов на работе. Кроме того, он записывал себя в рабочей форме, что также было запрещено.

Звезда инстаграма считает, что без денег не останется. Он намерен продолжать выпускать ролики с газоиспусканием, сообщает «Лента.ру». Всего у мужчины вышло 78 роликов с бывшего места работы.

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#жизнь #работа #юмор


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