В Японии создают летающее такси

Фото: ОТВ.ру

В Японии планируют запустить новый вид транспорта. За разработку летающего такси взялись сразу несколько компаний. В их числе оказались Airbus, Uber и Boeing, Japan Airlines и Toyota.

Разработчики уже запланировали встречи для обсуждения нового средства передвижения. Также силы будут направлены на изменения закона, позволяющего введение данного транспорта. Планируется рассмотреть сразу несколько концепций летательного аппарата. Некоторые разработки уж были представлены ранее. В январе первый полет совершил летательный аппарат Vahana, созданный конструкторами Airbus. В конце прошлого месяца Rolls-Royce анонсировал технологию вертикального взлета на базе электромобиля, сообщает «Хайтек».

Просмотров всего: 128

#бизнес #наука

Viktoria_V