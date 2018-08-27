Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:58 0

В Японии создают летающее такси

В Японии создают летающее такси
Фото: ОТВ.ру

В Японии планируют запустить новый вид транспорта. За разработку летающего такси взялись сразу несколько компаний. В их числе оказались Airbus, Uber и Boeing, Japan Airlines и Toyota.

Разработчики уже запланировали встречи для обсуждения нового средства передвижения. Также силы будут направлены на изменения закона, позволяющего введение данного транспорта.

Планируется рассмотреть сразу несколько концепций летательного аппарата. Некоторые разработки уж были представлены ранее.

В январе первый полет совершил летательный аппарат Vahana, созданный конструкторами Airbus. В конце прошлого месяца Rolls-Royce анонсировал технологию вертикального взлета на базе электромобиля, сообщает «Хайтек».

Просмотров всего: 128

#бизнес #наука


Культура

Благовещенск примет фестиваль актуального научного кино
Спорт

В Благовещенске провели международную встречу юных судомоделистов (фото)
Происшествия 16

Минздрав: предприниматель помещен в психбольницу на законных основаниях
Власть 5

В Приамурье решать проблему административного давления на бизнес будет рабочая группа
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь