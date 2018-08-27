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27августа
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сегодня, 12:47 2

Водитель легковушки грубо нарушил ПДД в Благовещенске (видео)

Водитель легковушки грубо нарушил ПДД в Благовещенске (видео)

В редакцию ИА «Сканер» прислали видео из Благовещенска. На нем запечатлено грубое нарушение правил дорожного движения водителем легкового автомобиля.

Ролик был снят на улице Мухина. Как видно на кадрах, водитель отечественной легковушки предпочел не терять время. Он объехал автомобили, стоявшие перед железнодорожным переездом на красный сигнал светофора, по встречной полосе, за двойной сплошной. Не исключено также, что водитель в итоге пересек переезд на красный – из видео его дальнейшие маневры не ясны.

«Когда очередного такого торопыгу примнет состав, другие, может быть, призадумаются», – прокомментировал видео один из пользователей инстаграм-паблика «Сканер». «Лишение прав за такое по-любому», – высказался другой юзер.

Видео: instagram.com/skaner_dtp28

Просмотров всего: 1993

#автохам #происшествия #транспорт


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Комментарии
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  • valdemarushka

    valdemarushka
    2 часа назад

    "Сохранился" и поехал, дэбил

  • MalySheff

    MalySheff
    2 часа назад

    Не эта ли самая "Жига" в соседней новости красуется на Площади Ленина?

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