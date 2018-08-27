Водитель легковушки грубо нарушил ПДД в Благовещенске (видео)

В редакцию ИА «Сканер» прислали видео из Благовещенска. На нем запечатлено грубое нарушение правил дорожного движения водителем легкового автомобиля.

Ролик был снят на улице Мухина. Как видно на кадрах, водитель отечественной легковушки предпочел не терять время. Он объехал автомобили, стоявшие перед железнодорожным переездом на красный сигнал светофора, по встречной полосе, за двойной сплошной. Не исключено также, что водитель в итоге пересек переезд на красный – из видео его дальнейшие маневры не ясны.

«Когда очередного такого торопыгу примнет состав, другие, может быть, призадумаются», – прокомментировал видео один из пользователей инстаграм-паблика «Сканер». «Лишение прав за такое по-любому», – высказался другой юзер.

Видео: instagram.com/skaner_dtp28