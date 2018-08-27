Приамурье готово к отопительному на сезону на 80 %

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По информации министерства ЖКХ Амурской области, на подготовку коммунальной инфраструктуры области предусмотрен 1 миллиард 41 миллион рублей. На эти средства должно быть заменено 132 котла, 51 километр теплосетей, 21 километр водопровода и 11 километров канализационных сетей, – об этом говорили на КЧС области по подготовке к зиме.

Соответствующий план работы сформировали в начале июня, сейчас котельные готовы на 79,3 %, теплосети – на 80,1 %, жилищный фонд – на 83 %. Ряд районов, такие как Архаринский, Райчихинский, Октябрьский и Селемджинский, имеют степень готовности ниже средней по области, их министерство ЖКХ мониторит ежедневно.

На 22 августа на предприятиях запасено: 490 тысяч тонн угля (план – 268), 12,1 тысячи тонн мазута (план – 4,2), 3,6 тысячи тонн дров (план – 6,4).

Отдельное внимание на заседании уделили социальным объектам. Так, из 51 медицинской организации в 47 уже проведена промывка внутренних систем отопления. Готовность котельных составляет 100 %.

Особое внимание при подготовке к отопительному сезону 2018-2019 года профильное министерство уделило Зейской больнице. Там проведен масштабный ремонт сетей, кроме того в течение года полностью погашена кредиторская задолженность по услугам ЖКХ. Рассчиталась с долгами и больница в Шимановске.

Высокая готовность к зиме отмечена и в учреждениях, подведомственных министерству социальной защиты населения, сообщает пресс-служба областной администрации.

«Министерству ЖКХ необходимо не только четко контролировать процесс подготовки к отопительному сезону по всей области, но и понимать, чем можно помочь тому или иному району или учреждению при возникновении сложностей. Со стороны же руководителей на местах требуется ответственно исполнять планы и незамедлительно сообщать о затруднениях, чтобы мы могли совместно их решать», – подчеркнул Василий Орлов.