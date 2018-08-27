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сегодня, 12:27 0

В День знаний торговать алкоголем в Благовещенске не будут

В День знаний торговать алкоголем в Благовещенске не будут
Фото: ok.ru

1 сентября на территории Благовещенска будет запрещена продажа алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Предпринимателей, ведущих розничную продажу алкогольной продукции на территории областного центра, уведомляет городское управление по развитию потребительского рынка и услуг. Этого требует закон Амурской области от 25.09.2014 № 403-ОЗ «О некоторых вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков на территории Амурской области».

В соответствии с ним запрещена продажа алкогольной продукции в День знаний, 1 сентября (за исключением розничной продажи алкогольной продукции, связанной с оказанием услуг общественного питания).

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#городская власть #дети #закон


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