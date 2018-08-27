Благовещенск примет фестиваль актуального научного кино

Фото службы корпоративных коммуникаций АО «НИПИГАЗ»

Холдинг СИБУР в четвертый раз выступил партнером Фестиваля актуального научного кино (ФАНК). В его рамках в российских городах пройдут бесплатные показы фильмов о науке и технологиях для взрослых и детей. Примет фестиваль и Благовещенск.

Проект стартует 7 сентября в Воронеже. Также в этом году фестиваль, помимо столицы Приамурья, состоится в Ноябрьске, Нягани, Перми и Тобольске, сообщает служба корпоративных коммуникаций АО «НИПИГАЗ».

В каталог программы вошли известные документальные фильмы: «АльфаГо» о противостоянии человеческого интеллекта и компьютера и «Музыка ненужных вещей» – о том, как молодые латиноамериканцы делают музыкальные инструменты из отходов. После каждого показа пройдет открытое обсуждение фильмов с экспертами – учеными, исследователями, журналистами.

«В стране, где мы снимали этот фильм, нет официальных служб, которые занимались бы переработкой мусора, – рассказывает режиссер фильма "Музыка ненужных вещей" Грахам Тоунсли. – Однако с героями нашего фильма произошло нечто особенное. Прославленный учитель музыки и группа детей сумели объединить усилия и изменить устои общества. Так родился уникальный детский оркестр, играющий музыку на "ненужных вещах". На сегодняшний день этот проект вдохновляет людей по всему миру. Это пример того, как идея может изменить жизнь и помочь преодолеть обстоятельства, которые казались непреодолимыми».

В рамках детской программы фестиваля будет показан фильм «Земля: Один потрясающий день» об удивительной жизни животных в африканской саванне, на безлюдных островах в Тихом океане, в лесах Азии и на морском дне. Кроме того, для юных зрителей предусмотрены различные активности: мастерская 3D-рисунка, игры с кинетическим песком и приборами виртуальной реальности, лаборатория инженера, научная анимация и эксперименты с магнитной жидкостью.

Взрослых зрителей организаторы фестиваля приглашают на «Открытую лабораторную», где каждый сможет проверить, что он помнит из школьного курса естественных наук, и Science Slam – научно-популярное стендап-шоу и соревнования ученых. Помимо этого, на фестивале будет представлена новейшая технология VR-кино.

«В этом году программа фестиваля объединила наиболее актуальные для современного общества темы. С одной стороны – это индустрия 4.0, цифровые технологии и искусственный интеллект, с другой – развитие экологического сознания и использование вторичных материалов. СИБУР реализует ряд инициатив в обоих направлениях. В рамках фестиваля мы хотим дать людям возможность не просто погрузиться в научный мир, а узнать как можно больше о перспективах технологического прогресса и уже сегодня заглянуть в будущее», – отметил управляющий директор, член правления СИБУРа Алексей Козлов.