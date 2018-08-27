Популярный у амурчан пассажирский поезд прекращает движение в декабре

Фото Андрея Сорокина (gazeta-bam.ru)

В декабре 2018 года прекращается движение пассажирского поезда сообщением Нерюнгри – ​Новосибирск. Этот поезд является одним из самых популярных у жителей Тынды.

Объявление о том, что состав прекращает ходить, появилось на вокзале Тынды. Эта новость встревожила жителей города и Тындинского района, пишет газета «БАМ».

Скорый поезд Нерюнгри – ​Новосибирск на протяжении не одного десятилетия доставлял в Новосибирск жителей Якутии и севера Амурской области. Также этим экспрессом пользовались те пассажиры, кому необходимо было без пересадок и быстро добраться до Читы, Улан-Удэ и Иркутска. Особой популярностью поезд пользуется в пик летних отпусков.

«У меня родные живут в Чите, – ​говорит жительница Тынды Галина Орел. – ​На этом поезде мы всегда могли быстро и недорого добраться до соседнего региона. Езжу часто, состав пользуется популярностью. В дни заезда "вахты" вообще проблематично купить билет. Не понимаю, почему такой востребованный поезд надо отменять».

В объявлении, которое размещено на вокзале Тынды, указано, что движение пассажирского поезда отменяется с вводом нового расписания на 2018-2019 годы. Последний раз железнодорожный состав сообщением Нерюнгри – ​Новосибирск отправится из Тынды 1 декабря, а вернется в столицу БАМа 8 декабря.

За разъяснениями газета обратилась в Федеральную пассажирскую компанию (ФПК).

«В связи с рациональным использованием подвижного состава и увеличением пропускных способностей Транссибирской магистрали в графике движения поездов предусмотрено изменение маршрута поезда № 77/78 Нерюнгри – ​Новосибирск на Нерюнгри – ​Сковородино составом из шести вагонов и изменением нумерации на № 687/688, – рассказал заместитель начальника управления организации перевозок ФПК Евгений Чумак. – Технологией пропуска поездов предусмотрено дальнейшее включение группы вагонов Нерюнгри – ​Сковородино в состав поезда № 7/8 сообщением Владивосток – ​Новосибирск. Таким образом, сообщение между Нерюнгри и Новосибирском будет сохранено с действующей периодичностью и привычным маршрутом».

Вагоны сообщением Новосибирск – ​Нерюнгри в графике движения поездов начнут курсировать отправлением из Новосибирска с 11 декабря по нечетным числам, прибытием в Нерюнгри 15 декабря по нечетным числам, отправлением из Нерюнгри с 15 декабря по нечетным числам и прибытием в Новосибирск 19 декабря по нечетным числам.