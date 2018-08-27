Спасатели увезли в лес змею из Первомайского парка

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На центральный пункт пожарной связи областного центра поступило сообщение от администратора Первомайского парка, о том, что там обнаружили змею. Это произошло 26 августа.

К месту происшествия выехала дежурная смена поисково-спасательного отряда. Спасатели при помощи подручных средств изловили рептилию и вывезли ее в лес. По их словам, размер змеи составил примерно 60 сантиметров. Предположительно, это был щитомордник, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Амурской области.

Спасатели напоминают жителям области, что при обнаружении змеи не стоит паниковать, шуметь и совершать резкие движения. Нужно покинуть место и вызвать спасателей.