В Благовещенске нетрезвый посетитель кафе напал на полицейского

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В одном из кафе Благовещенска выпивший горожанин вел себя агрессивно и провоцировал конфликты. Полицию вызвала его знакомая. Когда стражи правопорядка прибыли на место, нарушителя уже прижал к полу охранник кафе.

В кафе приехали двое сотрудников полиции. Они подошли к дебоширу, которого охранник уже отпустил, представились, предъявили служебные удостоверения и потребовали прекратить противоправные действия. Однако посетитель продолжал вести себя неадекватно и выражаться грубой нецензурной бранью. Тогда один из полицейских потребовал проследовать с ними к патрульному автомобилю. Мужчина было согласился, но «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к полицейскому, у него возник преступный умысел, направленный на применение насилия».

Дебошир подошел к полицейскому и, «высказываясь грубой нецензурной бранью в адрес всей правоохранительной системы и ее сотрудников», схватил его рукой за шею и попытался повалить на пол. В ответ сотрудники полиции применили физическую силу и специальные средства, после чего вывели хулигана из кафе к патрульному автомобилю.

Мужчину обвинили в том, что он применил насилие, не опасное для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Суд признал нарушителя виновным и назначил ему штраф в размере 40 000 рублей, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.