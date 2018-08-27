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сегодня, 11:11 1

Амурчане заметили подростков, забравшихся на «сотовую» вышку (видео)

Амурчане заметили подростков, забравшихся на «сотовую» вышку (видео)

Инстаграм-паблик kriminal.blg опубликовал видео, снятое, по его информации, в селе Томское Серышевского района. На кадрах видно, что на вышке, которая, как пишет источник, принадлежит оператору сотовой связи, находятся люди.

Отмечается, что на территорию этой вышки «беспрепятственно проникают дети», которые забираются на самый верх.

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием в администрацию села Томское. Там сообщили, что уже ознакомились с данным видео. На кадрах – действительно вышка одного из операторов сотовой связи, расположенная в селе.

«В настоящее время здесь есть ограждение, но замка нет. Мы сейчас ищем хозяина этой вышки, хотим, чтобы они приняли меры», – сказали в администрации.

То, что на вышке оказались посторонние, является нарушением, уточнила собеседница. Она сказала, что раньше таких случаев в селе не было. По данному же факту уже есть подозреваемые молодые люди.

В пресс-службе УМВД России по Амурской области ИА «Амур.инфо» рассказали, что в полиции зарегистрировано сообщение по этому инциденту. Проводится проверка, устанавливаются личности граждан, которые забрались на вышку. Также будет проверено, как обеспечивается безопасность данного объекта.

Видео: instagram.com/kriminal.blg

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Комментарии
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  • Леонид 67

    Леонид 67
    3 часа назад

    Можно подумать, что основная причина, по которой дети проникают на территорию этой вышки, это отсутствие замка. В первую очередь, это отсутствие чувства самосохранения, так сказать "адреналин со всех щелей прёт". Сколько уже случаев было? То любители сэлфи, то "зацеперы". Ну никак современная молодёжь не желает учиться на чужих ошибках, обязательно нужно испытать "на собственной шкуре".

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