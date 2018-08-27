18-летнему амурчанину с диагнозом сидеробластная анемия не хватает на лечение 200 тысяч рублей
В Амурской области продолжается сбор средств на лечение 18-летнего Александра Рябошапко, страдающего сидеробластной анемией. Уже 9 сентября парня ждут в немецком городе Фрайбург, и собрать осталось еще более 200 тысяч рублей.
Мама Александра – Ирина Рябошапко просит амурчан помочь в сборе недостающей суммы.
Те, кто хочет помочь парню, могут перевести деньги на номер карты Сбербанка: 4276 0300 1672 2007 (карта принадлежит волонтеру Игорю Дмитриевичу Меметову, телефон +7-929-491-14-07).
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