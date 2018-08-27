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27августа
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сегодня, 10:39 7

18-летнему амурчанину с диагнозом сидеробластная анемия не хватает на лечение 200 тысяч рублей

18-летнему амурчанину с диагнозом сидеробластная анемия не хватает на лечение 200 тысяч рублей

В Амурской области продолжается сбор средств на лечение 18-летнего Александра Рябошапко, страдающего сидеробластной анемией. Уже 9 сентября парня ждут в немецком городе Фрайбург, и собрать осталось еще более 200 тысяч рублей.

Мама Александра – Ирина Рябошапко просит амурчан помочь в сборе недостающей суммы.

Те, кто хочет помочь парню, могут перевести деньги на номер карты Сбербанка: 4276 0300 1672 2007 (карта принадлежит волонтеру Игорю Дмитриевичу Меметову, телефон +7-929-491-14-07).

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#здоровье


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Комментарии
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  • Irina_Sokolova

    Irina_Sokolova
    3 часа назад

    Здравствуйте! Хочу выразить глубокую благодарность Амур Инфо, всем добрым людям, кто помогает моему сыну продолжить сбор на лечение в Германии. У нас совсем не остается времени. 9 сентября нас ждут уже в клинике. Дорогие наши, родные, молю вас о помощи! Прошу вас помогите закрыть нам сбор. Подарите моему мальчику шанс на здоровую жизнь. Храни Господь вас и ваших близких!

  • ЛиСа

    ЛиСа
    2 часа назад

    Ирина, желаю здоровья вашему сыну! Но позвольте поинтересоваться, вы смогли зарегистрироваться на форуме, что мешает вам или Александру указывать для сборов реквизиты своих карт, а не посредников?

  • Alексия

    Alексия
    2 часа назад

    И ответ мы так и не получили, что обещает сделать Германия за такие деньги человеку с неизлечимым заболеванием? Везде пишут, что это не лечится, только пожизненный прием препаратов и все. Я не против помощи тем, кому действительно можно помочь, а здесь не однозначная ситуация какая-то. Очень долгий сбор, растущая сумма к сбору, заболевание неизлечимое.

  • Irina_Sokolova

    Irina_Sokolova
    2 часа назад

    Изначально планируеться обследование. Когда я первый раз созвонилась с клиникой. Мне сказали, что они встречались с данным заболеванием. И помогали детям избавиться от него. Надеюсь и нам помогут. Планируют МРТ- КТ, ПЭК - КТ, и разширенные лаболаторные исследования. Сашина карта подключена к моему мобильному банку. Кто сомневаеться, переводят помощь на меня. Честно говоря, зря, что сомневаются. Игорь Дмитревич, очень порядочный человек. Он Сашу навещает по два раза в неделю. Приглашает в Благовещенск. Подключает С М И, организовывает акции, концерты. Я ему очень благодарна.

  • Alексия

    Alексия
    1 час назад

    а почему за 3 месяца сумма выросла на миллион? В мае собирали 740 тыс, сейчас уже на миллион больше? Извините, но если это только обследование столько стоит, то сколько будет стоить лечение? Клиники никогда сразу не выставляют счет на лечение, только на обследование. Но обследование за такие деньги...

  • Allenga

    Allenga
    29 минут назад

    Ирина, вы можете в личку скинуть реквизиты или номер телефона, чтобы ваш счет был или сына?

  • Папайя

    Папайя
    7 минут назад

    Действительно неоправданная сумма и сомнительные перспективы...

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