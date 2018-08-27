18-летнему амурчанину с диагнозом сидеробластная анемия не хватает на лечение 200 тысяч рублей

Мама Александра – Ирина Рябошапко просит амурчан помочь в сборе недостающей суммы.

Те, кто хочет помочь парню, могут перевести деньги на номер карты Сбербанка: 4276 0300 1672 2007 (карта принадлежит волонтеру Игорю Дмитриевичу Меметову, телефон +7-929-491-14-07).