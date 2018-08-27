Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:40 0

Амурская область входит в число лидеров по количеству электромобилей

Амурская область входит в число лидеров по количеству электромобилей
Фото: argumentua.com

По состоянию на 1 июля 2018 года российский парк электромобилей составил 2,5 тысячи машин. Более ста из них находятся в Амурской области – это больше чем в Санкт-Петербурге. Такие данные опубликованы в исследовании экспертов аналитического агентства «АвтоСТАТ».

Российским лидером является Приморский край – 586 электрокаров, следом идет Москва – 369 машин. Тройку лидеров замыкает тоже дальневосточный субъект – Хабаровский край с 244 электромобилями. Потом идут Краснодарский край (190 единиц), Иркутская область (146 единиц), и на шестом месте по России – Амурская область со 113 электромобилями. В Санкт-Петербурге, согласно исследованию, таких только 73.

Наибольшую долю в парке электротранспорта в России занимает Nissan Leaf с 1,8 тысячи зарегистрированных автомобилей, что соответствует более чем 70 % от общего объема. Вторым самым популярным электрокаром стал Mitsubishi i-MiEV с показателем 294 единицы, тройку замыкает Tesla Model S с 202 зарегистрированными экземплярами. За ними идут LADA Ellada (93), Tesla Model X (88), Renault Twizy (27), BMW i3 (11) и Tesla Model 3 (1), сообщает сайт «Автоновости дня».

Просмотров всего: 1124

#транспорт #энергетика


Общество 2

Амурский ГХК построят на месте сгоревшего древнего поселения
Общество 1

В Благовещенском аэропорту встретили «больного холерой»
Происшествия 2

Водитель легковушки грубо нарушил ПДД в Благовещенске (видео)
Общество 2

Популярный у амурчан пассажирский поезд прекращает движение в декабре
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь