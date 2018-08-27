Амурская область входит в число лидеров по количеству электромобилей

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По состоянию на 1 июля 2018 года российский парк электромобилей составил 2,5 тысячи машин. Более ста из них находятся в Амурской области – это больше чем в Санкт-Петербурге. Такие данные опубликованы в исследовании экспертов аналитического агентства «АвтоСТАТ».

Российским лидером является Приморский край – 586 электрокаров, следом идет Москва – 369 машин. Тройку лидеров замыкает тоже дальневосточный субъект – Хабаровский край с 244 электромобилями. Потом идут Краснодарский край (190 единиц), Иркутская область (146 единиц), и на шестом месте по России – Амурская область со 113 электромобилями. В Санкт-Петербурге, согласно исследованию, таких только 73.

Наибольшую долю в парке электротранспорта в России занимает Nissan Leaf с 1,8 тысячи зарегистрированных автомобилей, что соответствует более чем 70 % от общего объема. Вторым самым популярным электрокаром стал Mitsubishi i-MiEV с показателем 294 единицы, тройку замыкает Tesla Model S с 202 зарегистрированными экземплярами. За ними идут LADA Ellada (93), Tesla Model X (88), Renault Twizy (27), BMW i3 (11) и Tesla Model 3 (1), сообщает сайт «Автоновости дня».