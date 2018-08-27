В селе Ивановка ловят дикую лису

В селе Ивановка появилась дикая лиса. Амурчане прислали в редакцию ИА «Амур.инфо» фотографию, на которой видно, что маленький рыжий хищник стоит в центре населенного пункта. Они опасаются, что он сможет причинить вред паре лебедей, которые живут в пруду с лотосами.

Один из создателей уникального пруда с лотосами и организаторов заселения его лебедями Александр Титаренко подтвердил корреспонденту ИА «Амур.инфо», что в селе завелась лиса, которую видят то в одном, то в другом районе.

«Поселилась небольшая лиса в парке, – рассказал Александр Федорович. – Буквально сейчас принимаются меры по ее отлову. Этим занимается районная ветстанция под контролем администрации села».

Он также добавил, что в любом случае для лебедей хищница угрозы не представляет. «Для нее лебеди – это слишком мощные птицы. К тому же по ночам они уплывают от берега – лисе их не достать», – пояснил Александр Титаренко.