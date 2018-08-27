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27августа
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сегодня, 10:15 5

В селе Ивановка ловят дикую лису

В селе Ивановка ловят дикую лису

В селе Ивановка появилась дикая лиса. Амурчане прислали в редакцию ИА «Амур.инфо» фотографию, на которой видно, что маленький рыжий хищник стоит в центре населенного пункта. Они опасаются, что он сможет причинить вред паре лебедей, которые живут в пруду с лотосами.

Один из создателей уникального пруда с лотосами и организаторов заселения его лебедями Александр Титаренко подтвердил корреспонденту ИА «Амур.инфо», что в селе завелась лиса, которую видят то в одном, то в другом районе.

«Поселилась небольшая лиса в парке, – рассказал Александр Федорович. – Буквально сейчас принимаются меры по ее отлову. Этим занимается районная ветстанция под контролем администрации села».

Он также добавил, что в любом случае для лебедей хищница угрозы не представляет. «Для нее лебеди – это слишком мощные птицы. К тому же по ночам они уплывают от берега – лисе их не достать», – пояснил Александр Титаренко.

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#животные #природа


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Комментарии
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  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    4 часа назад

    нафига ее ловить то??? бараны... еще комаров всех изловите на берегу озера

  • БаРмалей

    БаРмалей
    4 часа назад

    Лиса на баранов страх наводит! Больное общество

  • Жирнов Павел

    Жирнов Павел
    3 часа назад

    Наконец то появилась идея, объединившая всех до единого жителей Ивановки, от младенцев - до глубоких стариков - поймать лису!!!

  • lev4ik

    lev4ik
    2 часа назад

    Чегой-то зоозащитники молчат?

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    Охота на лис

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