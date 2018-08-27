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сегодня, 10:06 0

В Америке собрали крупную сумму для нуждающегося, но передумали ему помогать

В Америке собрали крупную сумму для нуждающегося, но передумали ему помогать
Фото: GFAclams

Семья объявила сбор средств для бездомного мужчины, но передумала ему их отдавать. 400 тысяч долларов собрали с помощью пожертвований неравнодушных людей.

В ноябре 2017 года бездомный Джонни Боббит купил на последние 20 долларов канистру бензина для заглохшего на трассе автомобиля Кейт Макклюр. В знак благодарности она вместе с молодым человеком Марком Д’Амико запустила краудфандинговую кампанию, чтобы помочь Боббиту найти жильё.

Планировалось собрать для бездомного мужчины 10 тысяч долларов, но уже через три недели сумма пожертвований превысила 300 тысяч долларов. Тогда Макклюр и Д’Амиго задумали купить бездомному дом и автомобиль, дать образование и устроить на работу, а оставшиеся средства положить на сберегательный счет.

Однако, по словам Боббита, вместо обещанного жилья пара поселила подопечного в доме на колесах на своем участке и приобрела для него старый пикап, который вскоре сломался.

Кейт Макклюр утверждает, что Боббит тратил все деньги на наркотики, и ей пришлось ограничить бездомного мужчину в распоряжении пожертвованиями. Пара приняла решение не отдавать оставшуюся сумму, пока Боббит не избавится от зависимости и не найдет работу. Д’Амико рассказал, что отдать такую сумму наркозависимому было бы «все равно, что вручать ему заряженный пистолет». «Я лучше сожгу эти деньги у него на глазах», – заявил мужчина.

Боббит считает, что пара уже потратила все его деньги. Несколько дней назад Макклюр с женой купили новенький BMW и вернулись из отпуска, сообщает GFAclams.com.

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#жизнь #происшествия


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