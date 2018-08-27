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В Благовещенске подростки, сидевшие за рулем, устроили ДТП

В Благовещенске подростки, сидевшие за рулем, устроили ДТП
Фото: izvmor.ru

В выходные, 25 и 26 августа, в Благовещенске произошли два ДТП, виновниками которых стали несовершеннолетние водители. За руль, не имея водительских прав, сели 16-летний и 17-летний парни.

Первая авария произошла 25 августа около 4 часов утра в районе дома № 276 по улице Театральной. 17-летний водитель, управляя автомобилем Daihatsu Boon, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением. Машина съехала с проезжей части и опрокинулась. В результате травмы получил 16-летний пассажир авто.

Вторая авария случилась 26 августа около часа ночи в районе дома № 114 по улице Мухина. 16-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Estima, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением. Машина съехала с проезжей части и врезалась в рекламный щит. В результате происшествия водитель с травмами был доставлен в больницу.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства этих аварий, сообщает отдел ГИБДД по Благовещенску. Ведомство призывает родителей не прививать навыки вождения несовершеннолетним, даже если это «за городом и никто не видит».

«Последствия могут быть очень печальными. В дальнейшем подростки, не осознавая последствий, могут без разрешения родителей взять ключи от автомобиля и позволить себе "покататься", пока родители спят или отдыхают за городом», – пишет ведомство.

Как отмечается, родителям не следует оставлять на видном месте ключи от транспортных средств, чтобы у подростка не возникло желания проверить свои навыки вождения. Также нельзя давать подростку ключи от автомобиля, чтобы он поставил автомобиль в гараж.

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#ДТП #происшествия #транспорт


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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    3 часа назад

    В 17 лет дурак, а в 18 ума наберется?

  • Форик

    Форик
    1 час назад

    Родители сами голову включают? Они что не знают что парни в возрасте с 15 до 22 лет панты колотят всегда

  • Форик

    Форик
    1 час назад

    Родители сами голову включают? Они что не знают что парни в возрасте с 15 до 22 лет панты колотят всегда

  • Форик

    Форик
    1 час назад

    Родители сами голову включают? Они что не знают что парни в возрасте с 15 до 22 лет панты колотят всегда

Показать все (4) Обсудить на форуме
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