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Японский путешественник подробно рассказал об истории Приамурья японским читателям

Японский путешественник подробно рассказал об истории Приамурья японским читателям

Издание Asahi публикует цикл статей, автор которых японский гражданин Мититака Хаттори путешествует по городам России и рассказывает читателям про их прошлое и настоящее, про их культуру, традиции, про людей, которые живут в этих городах. Одной из остановок путешественника стал Благовещенск Амурской области.

В статье, перевод которой публикует «ИноСМИ.ru», Мититака Хаттори пишет, что Благовещенск он посетил в мае этого года, причем впервые. Рассказ он начал с описания праздновании Дня пограничника.

«27 мая этого года выпало на воскресенье. В этот день у меня не было никаких планов, поэтому я пошел гулять в парк на Амуре (китайское название реки – Хэйлунцзян). Неожиданно, там оказалось очень празднично. Похоже, что люди собрались не просто потому, что был воскресный день.

На самом деле, оказалось, что в России 28 мая – это День пограничника (в России официально установлены дни различных профессий). День пограничника перенесли на воскресенье. Более того, амурские пограничники отмечали 100-летний юбилей создания службы, поэтому праздник был грандиозным», – пишет Мититака Хаттори.

Также он отмечает, что в период с 27 мая по 2 июня Благовещенск праздновал 162-ю годовщину основания города.

«162 года – дата не круглая, однако Амурской области исполнилось ровно 160 лет, поэтому праздничные мероприятия проводятся целый год.

Таким образом, в конце мая на то время, когда я был в Благовещенске, пришлись различные торжества. Также это было воскресенье практически в начале лета, поэтому праздник получился грандиозным с участием большого количества людей», – пишет автор.

Мититака Хаттори сообщает, что в России более 80 регионов, однако Благовещенск – единственный «провинциальный центр», который стоит на границе с иностранным государством.

«Обычно россияне не строят города в подобных местах. У них принято сохранять буферную зону. Именно поэтому большая редкость, что такой важный город, как Благовещенск, стоит напротив такого непростого соседа, как Китай», – отмечает Мититака Хаттори.

Далее автор рассказывает об истории Благовещенска, связанной с КНР: «Россия и Китай воевали за левый берег Амура, нынешнюю Амурскую область. В 1640-е годы экспедиция во главе с Василием Поярковым стала первым русским отрядом, исследовавшим бассейн Амура. В 1644 году они дошли до земель, где сейчас стоит Благовещенск.

В 1653 году торговец и землепроходец Ерофей Хабаров решил построить там крепость. Тем не менее, поскольку в соответствии с Нерчинским договором 1689 года левый берег Амура стал принадлежать империи Цинь, русским пришлось покинуть эти земли.

Когда империя Цинь стала ослабевать, Россия начала возвращать свои позиции. В 1856 году на месте нынешнего Благовещенска была построена крепость, где постоянно находились войска. Этот год стал датой основания города. По Айгунскому договору 1858 года левый берег Амура отошел России.

В том же году по приказу Александра II Благовещенск стал столицей Амурской области. Таким образом, в этом году Благовещенску исполнилось 162 года, а Амурской области – 160 лет».

Далее путешественник рассказывает, что Благовещенск получил свое название в честь городского православного собора в 1858 году, начало строительства которого было приурочено к празднику Благовещение Пресвятой Богородицы. В том же году после подписания Айгунского договора крепость была возведена в ранг города, которому было присвоено название Благовещенск.

«В 1900 году в конце династии Цинь, когда вспыхнуло восстание ихэтуаней, повстанцы в июле того же года в течение двух недель удерживали Благовещенск. Русские войска атаковали китайцев, живших в Благовещенске. Те попытались бежать в Китай, переплыв через Амур, в результате чего в реке утонуло более трех тысяч человек. Затем русские войска сожгли Айгунь и Хэйхэ, а также расправились с местными жителями», – говорит Мититака Хаттори.

Он пишет, что Амурская область периодически изменяла свои границы, а нынешний облик приобрела в 1948 году после окончания Второй мировой войны.

«Послевоенная Амурская область расположена напротив китайской провинции Хэйлунцзян. Их разделяет река Амур. В Амурской области советско-китайская граница простиралась на 1 250 километров. В 1949 году, когда была учреждена КНР, страны находились в хороших отношениях, однако во второй половине 1950-х годов между ними начинает обостряться конфронтация.

Иностранцам был запрещен въезд в Благовещенск. Советским гражданам также ограничили посещение этого города. Благовещенск был открыт только в конце 1980-х годов, когда китайцам разрешили посещать этот город», – рассказывает Хаттори.

Он пишет, что в 1865 году в Амурской области началась золотодобыча, после чего Благовещенск и область развивались с опорой на золотодобывающую промышленность. Сегодня Приамурье остается лидером в этой сфере среди регионов России.

«Между тем, несмотря на возможность добывать золото, во времена Российской империи желающих переехать в этот регион было мало. Это совсем не похоже на золотую лихорадку в США, которая разгорелась в тот же период. В связи с этим российские власти стали ссылать в этот регион староверов и других религиозных отщепенцев», – пишет автор.

Он отмечает, что сейчас в российских городах большое количество многоэтажек, однако в Благовещенске осталось много деревянных особняков.

«Особое внимание привлекают дома, окна которых расположены неестественно низко. Когда я был в Благовещенске в мае, мне рассказали, что во времена Российской империи туда ссылали религиозных маргиналов и оппозиционеров, поэтому окна обязывали прорубать достаточно низко, чтобы полиция могла легко заглянуть в них», – сообщает Мититака Хаттори.

В своей следующей статье автор пообещал рассказать о приграничном сотрудничестве между Китаем и Россией.

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#визиты #СМИ


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