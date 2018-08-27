Японский путешественник подробно рассказал об истории Приамурья японским читателям

Издание Asahi публикует цикл статей, автор которых японский гражданин Мититака Хаттори путешествует по городам России и рассказывает читателям про их прошлое и настоящее, про их культуру, традиции, про людей, которые живут в этих городах. Одной из остановок путешественника стал Благовещенск Амурской области.

В статье, перевод которой публикует «ИноСМИ.ru», Мититака Хаттори пишет, что Благовещенск он посетил в мае этого года, причем впервые. Рассказ он начал с описания праздновании Дня пограничника.

«27 мая этого года выпало на воскресенье. В этот день у меня не было никаких планов, поэтому я пошел гулять в парк на Амуре (китайское название реки – Хэйлунцзян). Неожиданно, там оказалось очень празднично. Похоже, что люди собрались не просто потому, что был воскресный день.

На самом деле, оказалось, что в России 28 мая – это День пограничника (в России официально установлены дни различных профессий). День пограничника перенесли на воскресенье. Более того, амурские пограничники отмечали 100-летний юбилей создания службы, поэтому праздник был грандиозным», – пишет Мититака Хаттори.

Также он отмечает, что в период с 27 мая по 2 июня Благовещенск праздновал 162-ю годовщину основания города.

«162 года – дата не круглая, однако Амурской области исполнилось ровно 160 лет, поэтому праздничные мероприятия проводятся целый год.

Таким образом, в конце мая на то время, когда я был в Благовещенске, пришлись различные торжества. Также это было воскресенье практически в начале лета, поэтому праздник получился грандиозным с участием большого количества людей», – пишет автор.

Мититака Хаттори сообщает, что в России более 80 регионов, однако Благовещенск – единственный «провинциальный центр», который стоит на границе с иностранным государством.

«Обычно россияне не строят города в подобных местах. У них принято сохранять буферную зону. Именно поэтому большая редкость, что такой важный город, как Благовещенск, стоит напротив такого непростого соседа, как Китай», – отмечает Мититака Хаттори.

Далее автор рассказывает об истории Благовещенска, связанной с КНР: «Россия и Китай воевали за левый берег Амура, нынешнюю Амурскую область. В 1640-е годы экспедиция во главе с Василием Поярковым стала первым русским отрядом, исследовавшим бассейн Амура. В 1644 году они дошли до земель, где сейчас стоит Благовещенск.

В 1653 году торговец и землепроходец Ерофей Хабаров решил построить там крепость. Тем не менее, поскольку в соответствии с Нерчинским договором 1689 года левый берег Амура стал принадлежать империи Цинь, русским пришлось покинуть эти земли.

Когда империя Цинь стала ослабевать, Россия начала возвращать свои позиции. В 1856 году на месте нынешнего Благовещенска была построена крепость, где постоянно находились войска. Этот год стал датой основания города. По Айгунскому договору 1858 года левый берег Амура отошел России.

В том же году по приказу Александра II Благовещенск стал столицей Амурской области. Таким образом, в этом году Благовещенску исполнилось 162 года, а Амурской области – 160 лет».

Далее путешественник рассказывает, что Благовещенск получил свое название в честь городского православного собора в 1858 году, начало строительства которого было приурочено к празднику Благовещение Пресвятой Богородицы. В том же году после подписания Айгунского договора крепость была возведена в ранг города, которому было присвоено название Благовещенск.

«В 1900 году в конце династии Цинь, когда вспыхнуло восстание ихэтуаней, повстанцы в июле того же года в течение двух недель удерживали Благовещенск. Русские войска атаковали китайцев, живших в Благовещенске. Те попытались бежать в Китай, переплыв через Амур, в результате чего в реке утонуло более трех тысяч человек. Затем русские войска сожгли Айгунь и Хэйхэ, а также расправились с местными жителями», – говорит Мититака Хаттори.

Он пишет, что Амурская область периодически изменяла свои границы, а нынешний облик приобрела в 1948 году после окончания Второй мировой войны.

«Послевоенная Амурская область расположена напротив китайской провинции Хэйлунцзян. Их разделяет река Амур. В Амурской области советско-китайская граница простиралась на 1 250 километров. В 1949 году, когда была учреждена КНР, страны находились в хороших отношениях, однако во второй половине 1950-х годов между ними начинает обостряться конфронтация.

Иностранцам был запрещен въезд в Благовещенск. Советским гражданам также ограничили посещение этого города. Благовещенск был открыт только в конце 1980-х годов, когда китайцам разрешили посещать этот город», – рассказывает Хаттори.

Он пишет, что в 1865 году в Амурской области началась золотодобыча, после чего Благовещенск и область развивались с опорой на золотодобывающую промышленность. Сегодня Приамурье остается лидером в этой сфере среди регионов России.

«Между тем, несмотря на возможность добывать золото, во времена Российской империи желающих переехать в этот регион было мало. Это совсем не похоже на золотую лихорадку в США, которая разгорелась в тот же период. В связи с этим российские власти стали ссылать в этот регион староверов и других религиозных отщепенцев», – пишет автор.

Он отмечает, что сейчас в российских городах большое количество многоэтажек, однако в Благовещенске осталось много деревянных особняков.

«Особое внимание привлекают дома, окна которых расположены неестественно низко. Когда я был в Благовещенске в мае, мне рассказали, что во времена Российской империи туда ссылали религиозных маргиналов и оппозиционеров, поэтому окна обязывали прорубать достаточно низко, чтобы полиция могла легко заглянуть в них», – сообщает Мититака Хаттори.

В своей следующей статье автор пообещал рассказать о приграничном сотрудничестве между Китаем и Россией.