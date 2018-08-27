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Переменно облачно, местами грозы: прогноз погоды в Амурской области на 27 августа

Переменно облачно, местами грозы: прогноз погоды в Амурской области на 27 августа
Фото: gde-fon.com

27 августа в Амурской области облачно с прояснениями. Днем в большинстве районов севера и местами по югу пройдет слабый, умеренный дождь, по северу – местами сильный, грозы. Дует северо-западный ветер со скорость 2-7, местами до 12 метров в секунду.

Температура ночью составляла 12...17, при прояснении по северу – 5...10°С. Днем будет 23...28, по северу – до плюс 22.

В Благовещенске переменная облачность, без существенных осадков. Южный ветер дует со скоростью 4-9 метров в секунду. Уличные термометры в етчение дня покажут 25...27 градусов, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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