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В Приамурье сошел с рельсов вагон грузового поезда

В Приамурье сошел с рельсов вагон грузового поезда
Фото: cheltv.ru

26 августа в Амурской области во время движения сошел с рельсов вагон-цистерна грузового поезда. Инцидент произошел на перегоне Ту – Мухинская Забайкальской железной дороги.

Из-за схода движение поездов по нечетному пути было приостановлено. В связи с этим Сковородинская транспортная прокуратура проводит проверку. Ведомство проверит соблюдение «законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта при организации и осуществлении движения» на этом участке пути, сообщается на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В оперативной сводке Амурского центра ГЗ и ПБ говорится, что перегон Ту – Мухинская находится в Шимановском районе. Сообщение о происшествии поступило в 26 августа в 15:30. Грузовой поезд, вагон которого сошел с рельсов, № 2303, следовал по маршруту Белогорск – Сковородино.

«Состав состоит из 75 порожних вагонов. Габарит пути не нарушен. Движение осуществлялось по четному пути. По состоянию на 17:30 26.08.2018 ремонтные работы завершены, движение по нечетному пути восстановлено. Задержек пассажирских поездов не зарегистрировано», – сказано в оперативной сводке ведомства.

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#происшествия #транспорт


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