Благовещенские танцоры устроили Jam Session под открытым небом (фото)

В воскресенье, 26 августа, в Благовещенске на набережной реки Амур состоялся танцевальный Jam Session. Люди, исполняющие современные танцы, привлекли внимание прохожих. Особенно интересным получился Dance random challenge – импровизация танцоров под музыку.

Свое мастерство показали около 20 участников. Также были выступления танцоров студии «Лаборатория танца». В Jam session участвовали восемь танцоров – они импровизировали под музыкальные композиции. «Было много зрителей, прохожие останавливались, снимали, вели трансляцию в Инстаграме. В общем, было зажигательно и весело. Все, кто не успел посмотреть выступление, могут прийти в следующую субботу, 1 сентября. Мы снова выступим на набережной с 18 до 20 часов», – рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо» организатор мероприятия, руководитель «Лаборатории танца» Руслан Куликов.

В танцах на открытом воздухе участвуют тренерский состав и топовые танцоры Благовещенска, а также ученики студий.

27 октября «Лаборатория танца» организует фестиваль в Благовещенске. В нем примут участие 100 человек – танцоры из Амурской области, Москвы, Хабаровска, Владивостока и Китая. Первый этап соревнований представляет собой раунд-селекшн: каждому участнику дается 30 секунд на танцевальную импровизацию под неизвестный трек. Лучшие сразятся в танцевальных баттлах. В финале сойдутся двое сильнейших танцоров, а победитель этого раунда будет баттлить с судьей соревнований. «Победителей ждут денежные призы, мы сейчас ищем спонсоров. Фестиваль планируем провести в ночном клубе "Подземка"», – говорит Руслан.

Первый танцевальный Jam состоялся в столице Приамурья 12 августа. Тогда импровизации танцоров также заинтересовали публику. Первый танцевальный Jam Session на открытом воздухе организовал отдел по делам молодежи управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Благовещенска. В нем приняли участники из «Лаборатории танца», школы танца «Ритм» и другие увлеченные люди.