Амурчанин забрался в цистерну, чтобы украсть дизельное топливо

Фото: news.ykt.ru

В Амурской области 34-летний житель поселка Верхнезейск обвиняется в хищении дизельного топлива. С помощью шланга он перелил более 340 литров в привезенные канистры и металлическую бочку.

В ходе предварительного следствия установлено, что преступление произошло в феврале 2018 года.

Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, мужчина сорвал запорно-пломбировочное устройство и проник внутрь цистерны. После чего с помощью шланга перелил более 340 литров дизельного топлива в привезенные с собой канистры и металлическую бочку. Ущерб составил свыше 13 тысяч рублей.

Как сообщает газета «БАМ», сотрудники Тындинского ЛО МВД России на транспорте задержали мужчину по месту его жительства. Амурчанин признался стражам правопорядка, что похитил топливо для заправки личного автомобиля.

Уголовное дело, возбужденное следователями Тындинского ЛО МВД России на транспорте по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», направлено в суд. Амурчанину грозит лишение свободы.