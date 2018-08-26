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Амурчанин забрался в цистерну, чтобы украсть дизельное топливо

Амурчанин забрался в цистерну, чтобы украсть дизельное топливо
Фото: news.ykt.ru

В Амурской области 34-летний житель поселка Верхнезейск обвиняется в хищении дизельного топлива. С помощью шланга он перелил более 340 литров в привезенные канистры и металлическую бочку.

В ходе предварительного следствия установлено, что преступление произошло в феврале 2018 года.

Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, мужчина сорвал запорно-пломбировочное устройство и проник внутрь цистерны. После чего с помощью шланга перелил более 340 литров дизельного топлива в привезенные с собой канистры и металлическую бочку. Ущерб составил свыше 13 тысяч рублей.

Как сообщает газета «БАМ», сотрудники Тындинского ЛО МВД России на транспорте задержали мужчину по месту его жительства. Амурчанин признался стражам правопорядка, что похитил топливо для заправки личного автомобиля.

Уголовное дело, возбужденное следователями Тындинского ЛО МВД России на транспорте по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», направлено в суд. Амурчанину грозит лишение свободы.

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#закон #происшествия #транспорт


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Комментарии
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  • холостяк

    холостяк
    2 часа назад

    Браво, супер заголовок. АМУРЧАНИН ЗАБРАЛСЯ В ЦИСТЕРНУ, ЧТОБЫ УКРАСТЬ ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО. Нужно еще дописать что он выпил всю цистерну. Жаль дальше статья все разочаровала. В Амурской области 34-летний житель поселка Верхнезейск обвиняется в хищении дизельного топлива. С помощью шланга он перелил более 340 литров в привезенные канистры и металлическую бочку.

  • V.M.

    V.M.
    2 часа назад

    Прочитав анонс,



    Амурчанин забрался в цистерну, чтобы украсть дизельное топливо



    сразу дополнила: и задохнулся в ней....

  • ElektroKoT

    ElektroKoT
    2 часа назад

    холостякБраво, супер заголовок. АМУРЧАНИН ЗАБРАЛСЯ В ЦИСТЕРНУ, ЧТОБЫ УКРАСТЬ ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО. Нужно еще дописать что он выпил всю цистерну. Жаль дальше статья все разочаровала. В Амурской области 34-летний житель поселка Верхнезейск обвиняется в хищении дизельного топлива. С помощью шланга он перелил более 340 литров в привезенные канистры и металлическую бочку.


    А что не так? Там же дальше написано, что он "проник внутрь цистерны"

  • AК-47

    AК-47
    2 часа назад

    Страна большая,каждый вор тащит все,до чего дотянется

    Разница-в возможностях!

  • 123.rewq

    123.rewq
    2 часа назад



    он перелил более 340 литров в привезенные канистры и металлическую бочку.



    Этож какие мильёны баксов могли утечь в забугорные офшоры!

  • холостяк

    холостяк
    2 часа назад

    ElektroKoT

    холостяк

    Браво, супер заголовок. АМУРЧАНИН ЗАБРАЛСЯ В ЦИСТЕРНУ, ЧТОБЫ УКРАСТЬ ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО. Нужно еще дописать что он выпил всю цистерну. Жаль дальше статья все разочаровала. В Амурской области 34-летний житель поселка Верхнезейск обвиняется в хищении дизельного топлива. С помощью шланга он перелил более 340 литров в привезенные канистры и металлическую бочку.



    А что не так? Там же дальше написано, что он "проник внутрь цистерны"


    Наверное с шлангом нырял в цистерну? Точнее статью нужно писать разница между дайвингом и сноркингом

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    Амурчанин засунул свой революционный палец в капиталистическую цистерну.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Сечин рассердится.

  • 123.rewq

    123.rewq
    1 час назад

    vertex

    Сечин рассердится.



    ... удавится

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